مونديال قطر 2022.. إطلاق مبادرة “هيّا معي 1+3” لدعوة المشجعين من غير حاملي التذاكر

أعلنت لجنة المشاريع والإرث في قطر، إطلاق مبادرة “هيّا معي 1+3” التي تتيح لأي مشجع من خارج قطر حاصل على بطاقة هيّا، استخدام رقم تذكرة إحدى المباريات لدعوة 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر إلى حضور البطولة، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وأوضحت اللجنة أنه للاستفادة من هذه المبادرة ينبغي على المشجع الحاصل على بطاقة هيّا زيارة بوابة هيّا واختيار “بطاقتي” ثم النقر على “الإجراء” واختيار “هيّا معي”، وبعدها ستظهر رموز 3 قسائم يمكنه إرسالها إلى 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر.

لجنة المشاريع والإرث:

إطلاق مبادرة "هيّا معي 1+3" التي تتيح لأي مشجع من خارج #قطر حاصل على #بطاقة_هيّا باستخدام رقم تذكرة إحدى مباريات #كأس_العالم دعوة ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر لحضور البطولة#قنا_رياضي #قطر2022 pic.twitter.com/pNAE13nDkH — قنا الرياضي (@QNA_Sports) October 6, 2022

وأشارت اللجنة إلى أن جميع المشجعين الدوليين من غير حاملي التذاكر ومن كافة الأعمار يمكنهم الاستفادة من مبادرة “هيا معي 1+3” ، شريطة أن يحمل المستفيد جواز سفر ساري الصلاحية.

ولفتت إلى أن الاستفادة من هذه المبادرة غير متاحة لسكان قطر بل تقتصر على القادمين من خارجها.

لجنة المشاريع والإرث:

يستفيد من مبادرة "هيا معي 3+1" جميع المشجعين الدوليين من غير حاملي التذاكر ومن كافة الأعمار، بشرط أن يحمل المستفيد جواز سفر ساري الصلاحية.. علما أن الاستفادة من هذه المبادرة غير متاحة لسكان #قطر وتقتصر على القادمين من خارجها#قنا_رياضي pic.twitter.com/jWMDVYZ1Kg — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 6, 2022

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت” في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يُسدَل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/ كانون الأول، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.