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مونديال قطر 2022.. إطلاق مبادرة “هيّا معي 1+3” لدعوة المشجعين من غير حاملي التذاكر

منظر عام للأعلام في فلاغ بلازا الجديد بكوريش الدوحة (رويترز)
6/10/2022-|آخر تحديث: 6/10/202205:11 PM (مكة المكرمة)

أعلنت لجنة المشاريع والإرث في قطر، إطلاق مبادرة “هيّا معي 1+3” التي تتيح لأي مشجع من خارج قطر حاصل على بطاقة هيّا، استخدام رقم تذكرة إحدى المباريات لدعوة 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر إلى حضور البطولة، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وأوضحت اللجنة أنه للاستفادة من هذه المبادرة ينبغي على المشجع الحاصل على بطاقة هيّا زيارة بوابة هيّا واختيار “بطاقتي” ثم النقر على “الإجراء” واختيار “هيّا معي”، وبعدها ستظهر رموز 3 قسائم يمكنه إرسالها إلى 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع المشجعين الدوليين من غير حاملي التذاكر ومن كافة الأعمار يمكنهم الاستفادة من مبادرة “هيا معي 1+3” ، شريطة أن يحمل المستفيد جواز سفر ساري الصلاحية.

ولفتت إلى أن الاستفادة من هذه المبادرة غير متاحة لسكان قطر بل تقتصر على القادمين من خارجها.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت” في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يُسدَل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/ كانون الأول، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية