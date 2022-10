“الرصاصة السحرية”.. اكتشاف هرمون لإصلاح “القلوب المكسورة” بالمعنى الحرفي للكلمة

كشفت دراسة حديثة أن هرمون الأوكسيتوسين الذي يُطلق عليه “هرمون الحب” قد يساعد على التئام وإصلاح القلوب المكسورة بالمعنى الحرفي للكلمة.

وأجرى باحثون من جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية تجارب على أسماك الزرد والخلايا البشرية، فوجدوا أن هرمون الأوكسيتوسين الذي يصنعه الدماغ قد يساعد أنسجة القلب على التجدد بعد الإصابة.

Oxytocin, a hormone of bonding & love, could heal damage following a #HeartAttack#Oxytocin stimulates #StemCells from the heart’s outer layer and migrates into the middle layer

where it develops into muscle cells that generate #HeartContractionshttps://t.co/e5CgUpvPb7

