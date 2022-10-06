“خدمات أكثر تميزا من أوربا”.. مدون السفر أسامة نعسان يشيد بالتطورات التي شهدتها قطر (فيديو)

أشاد مدون السفر السوري أسامة نعسان بالتطورات التي شهدتها دولة قطر، وأكد أن استضافة قطر لكأس العالم 2022 فرصة حقيقية لنقل صورة واضحة للغرب عن طبيعة الحياة والفرص السياحية لا سيما في العاصمة الدوحة إضافة إلى دول الخليج والوطن العربي.

وعبّر نعسان خلال حديثه إلى برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر عن شعوره بالدهشة لما تمكنت قطر من تحقيقه خلال السنوات الماضية من تطوير كبير على مستوى البنية التحتية والنقل.

وقال “المترو في أوربا أصبح قديمًا، أما في الدوحة فهو رائع ومريح ويعتبر دليلًا حيًا على مستوى الخدمات في البلاد”.

وشدد على أن التغطية التي سيجريها مدونو السفر خلال كأس العالم في قطر ستكون فرصة حقيقية لنقل نمط حياة العربي، والعادات والتقاليد خارج الملاعب.

ولفت إلى أن جميع الدول العربية ومن بينها دول الخليج لديها المقومات لتكون وجهات سياحية أكثر تميزًا لا سيما خلال فصل الشتاء، عندما تنخفض درجات الحرارة في الدول الأوربية.

وأوضح نعسان أن وسائل التواصل الاجتماعي منحته فرصة تقديم معلومات قصيرة ومختصرة عبر مقاطع فيديو لا تتجاوز مدتها الدقيقة الواحدة.

وأشار إلى أنه يلجأ إلى مصادر موثوقة وبيانات وإحصائيات معتمدة حيث يتحرى عن كل معلومة قبل نشرها خلال المقاطع المصورة التي تصل إلى عدد كبير إلى المتابعين.

وتابع “أحاول أن أقدم للمتابع معلومات متنوعة وبعيدة عن التكرار والتقليدية دون التركيز على جانب محدد”، مؤكدًا أن التنوع يجذب المشاهدين لمتابعته.

واعتبر نعسان أن سويسرا من أجمل الدول الأوربية على الإطلاق فهي “كوكب مختلف ومميز” بفضل ما تتمتع به من سهولة التنقل والطبيعة وغيرها من مميزات.

يذكر أن أسامة نعسان هو مدون سفر ذو أصول سورية حقق شهرة كبيرة من خلال ما ينشره من مقاطع مصورة خلال زيارته لمختلف دول العالم، حيث يتابعه أكثر من مليون عبر تيك توك ومختلف منصات التواصل الاجتماعي.