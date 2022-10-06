بعد 45 عاما.. “الحاجة رضا” تعثر على والدتها في لقاء مؤثر (فيديو)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، واقعة مؤثرة، بعد عودة امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا لأسرتها، بعدما فقدتهم قبل 45 عامًا.

وتقول “رضا عبد الرحيم” إنها كانت تلهو على شريط السكة الحديد أثناء قيام والدتها تحية عويس ببيع الخضراوات بالقرب من محطة قطار الفشن ببني سويف، لتضل الطريق بعد أن استقلت القطار المتجه إلى مركز ملوي بمحافظة المنيا، دون علم والدتها وهي بعمر 5 سنوات.

وتفاجأت الأم بعدم وجود طفلتها الصغيرة إلى جانبها، لتبدأ رحلة البحث عن الفتاة، وطرقت كل الأبواب دون جدوى. بينما بدأت ابنتها حياة جديدة، بعد أن تبناها أحد الأشخاص في منزله حتى بلغ عمرها 15 عامًا، ثم ذهبت إلى محافظة الأقصر واستقرت في منطقة النجع الطويل شرق المحافظة.

وتزوجت الفتاة وأنجبت 5 أبناء وبنتًا واحدة، التحقوا بالأزهر الشريف، بمساعدة أهالي القرية وإنفاقهم عليها بعد وفاة زوجها بسبب المرض.

وعن كيفية تعرف “رضا” على أسرتها قالت “رويت قصتي لسيدة وهي الوحيدة التي صدقتني، لتشاركها عبر مقطع فيديو مع أحد صانعي المحتوى، ليتم إبلاغي بعدها بتعرف أسرتي عليّ بعد تقديمي للأدلة الكافية التي أتذكرها، ولكنني لم أصدّق”.

وظهرت والدتها “تحية عويس 73 عامًا”، في مقطع فيديو قائلة “شقيقي جاءني فجرًا، وقال لي إن ابنتك رضا على قيد الحياة، فلم أصدّق الأمر.

وانتشر فيديو للقاء رضا مع عائلتها في مشهد مؤثر أثار تعاطفًا واسعًا من المتابعين على مواقع التواصل.