على متنها رائدة فضاء روسية.. إطلاق مركبة فالكون 9 التابعة لشركة “سبيس إكس” الأمريكية إلى المحطة الدولية (فيديو)

انطلقت مركبة الفضاء فالكون 9 التابعة لشركة “سبيس إكس” الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية، وعلى متنها رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا ضمن طاقم رحلة مكون من رائد فضاء ياباني واثنين من رواد الفضاء الأمريكيين.

وقالت نيكول مان، قائدة مهمة (كرو 5)، اليوم الأربعاء، قبيل وقت قصير من الإقلاع من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا ظهرًا “لنفعل هذا”.

وقبل أسبوعين، أقلع رائد فضاء أمريكي على متن صاروخ سويوز روسي للمحطة المدارية.

وتعد هذه الرحلة الأولى من نوعها لرواد الفضاء الأمريكيين مان وجوش كاسادا، ولكنها الرحلة الخامسة لكويتشي واكاتا الياباني.

واستمر برنامج تبادل رواد الفضاء المخطط له منذ مدة طويلة رغم التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأصبح ضمان تشغيل محطة الفضاء الدولية أحد مجالات التعاون القليلة المتبقية بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقالت كاثي لوديرز، المديرة المشاركة في ناسا، للصحفيين في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا “عندما تسافر إلى الفضاء مع طاقم مختلف، عليك أن تعلم أن لديك مسؤولية كبيرة تجاه البلد الآخر”.

وأضافت “نقدر مستوى العمل المسجل والثبات في العلاقة، حتى خلال بعض الأوقات الصعبة. حقًا هذا شيء إيجابي من الناحية الجيوسياسية”.

وستصبح رائدة الفضاء آنا كيكينا البالغة من العمر 38 عامًا، خامس رائدة فضاء روسية محترفة تذهب إلى الفضاء.

وكان الاتحاد السوفيتي قد أرسل أول امرأة في الفضاء عام 1963، وهي فالنتينا تيريشكوفا قبل ما يقرب من 20 عامًا من أول امرأة أمريكية سالي رايد، ومنذ ذلك الحين قامت الولايات المتحدة بنقل عشرات النساء.