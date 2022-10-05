جرى إعادتها للبحر.. العثور على سلحفاة كبيرة مدفونة على الشاطئ بالسعودية (فيديو)

نشر حساب حرس الحدود السعودي مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، لسلحفاة بحرية كبيرة عثر عليها مدفونة بالشاطئ في قطاع أملج بمنطقة تبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية.

وأوضح الحساب خلال تعليقه على المقطع بأنه جرى إعادة السلحفاة البحرية إلى بيئتها البحرية بعد أن تم العثورعليها مدفونة في الشاطئ.

وأظهر مقطع الفيديو السلحفاة وقد دفنت تحت الرمال ولم تستطع التحرك إلا بمساعدة عدد من أفراد حرس الحدود السعودي الذين ساعدوها على نفض بقايا الرمال والعودة إلى بيئتها الطبيعية في المياه العميقة بالبحر الأحمر.

#حرس_الحدود في قطاع أملج بمنطقة تبوك يعيد سلحفاة بحرية إلى بيئتها بعد أن تم العثور عليها مدفونة في الشاطئ. pic.twitter.com/BT4mH5wf9L — حرس الحدود السعودي (@BG994) October 3, 2022

وفيما لم يتم الكشف عن عمر السلحفاة، أوضحت مقاطع الفيديو أنها تنتمي لنوعية “السلحفاة صقرية المنقار” التي توجد بكثرة في البحر الأحمر والخليج العربي.

يذكرأن السلاحف البحرية تعيش خلال فترة الشتاء فترة خمول طويلة مثل معظم الزواحف ويطلق على هذه الفترة البيات الشتوي، ولذلك فهي تدفن نفسها خلال فترة البيات تحت الطين أو الرمال.