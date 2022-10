بينهم طيار.. مقتل شخصين وإصابة 10 إثر تحطم طائرة عسكرية روسية في مالي (فيديو)

لقي شخصان أحدهما طيار روسي حتفهما، الثلاثاء، عندما تحطمت طائرة سلّمتها روسيا مؤخرا للقوات المسلحة المالية قرب مدينة غاو شمالي مالي.

وأظهر مقطع مصور نشرته وكالة (فرانس برس) لحظة هبوط طائرة بسرعة عالية قبل أن تتحطم وسط تصاعد أعمدة الدخان.

وأعلن الجيش الروسي في بيان أن الحادث أسفر أيضا عن سقوط 10 جرحى بينهم مدنيان، لافتا إلى أن الثمانية الآخرين عسكريون اثنان منهم بحالة خطرة.

ولم يحدد بيان الجيش هوية الضحايا أو جنسياتهم.

Su-25 Frogfoot fighter plane of Mali crashed in Gao.

The aircraft was handed over only two months ago.

A Russian pilot on board the Malian Su-25 was killed. pic.twitter.com/jhsM7gO45T

— Clash Report (@clashreport) October 4, 2022