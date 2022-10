السودان.. كارثة تعليمية تهدد مستقبل جيل كامل بعد غياب ملايين الأطفال عن المدارس

حذّرت منظمات تعمل في مجال الإغاثة من أن الأطفال في سن الدراسة بالسودان باتوا يواجهون مشكلات مرتبطة بالتعليم، سواء بشكل كامل أو جزئي.

وحذّرت تقارير إعلامية كان آخرها ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، الأربعاء، مما أسمته “كارثة تعليمية خطيرة” قد يعيشها جيل كامل في السودان بسبب تغيّب الأطفال عن المدارس.

وذكرت الصحيفة أنه رغم إعادة فتح المدارس في بعض الولايات هذا الأسبوع بعد تأخير بسبب الفيضانات الشديدة التي شهدها السودان خلال الشهور الماضية، إلا أن ملايين الأطفال لا يزالون غير قادرين على الذهاب إلى المدارس ومواصلة تعليمهم.

"Nearly 7 million of Sudan’s children aged between 6 and 18 – or a third of school-age children – are not in school at all." 💔 #Sudan @UNICEF @SavetheChildren https://t.co/3ZioRJdHMO

— Adela Suliman (@Adela_Suliman) October 5, 2022