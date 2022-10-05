السودان.. كارثة تعليمية تهدد مستقبل جيل كامل بعد غياب ملايين الأطفال عن المدارس

حذّرت منظمات تعمل في مجال الإغاثة من أن الأطفال في سن الدراسة بالسودان باتوا يواجهون مشكلات مرتبطة بالتعليم، سواء بشكل كامل أو جزئي.

وحذّرت تقارير إعلامية كان آخرها ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، الأربعاء، مما أسمته “كارثة تعليمية خطيرة” قد يعيشها جيل كامل في السودان بسبب تغيّب الأطفال عن المدارس.

وذكرت الصحيفة أنه رغم إعادة فتح المدارس في بعض الولايات هذا الأسبوع بعد تأخير بسبب الفيضانات الشديدة التي شهدها السودان خلال الشهور الماضية، إلا أن ملايين الأطفال لا يزالون غير قادرين على الذهاب إلى المدارس ومواصلة تعليمهم.

"Nearly 7 million of Sudan’s children aged between 6 and 18 – or a third of school-age children – are not in school at all." 💔 #Sudan @UNICEF @SavetheChildren https://t.co/3ZioRJdHMO — Adela Suliman (@Adela_Suliman) October 5, 2022

أبرز المشكلات

ويعد الفقر ونقص المعلمين المؤهلين وإرث جائحة كورونا وانخفاض معدلات التطعيم عوامل أسهمت بتعميق أزمة التعليم في السودان.

وكشف بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة إنقاذ الطفولة (مقرها بريطانيا) أن نحو 7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا، وهو ما يعادل ثلث الأطفال في عمر التعليم “لم يعودوا مسجلين بالمدارس على الإطلاق”.

وذكر البيان الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي، أن 12 مليون طفل آخرين يواجهون مشكلات في التعليم إثر الافتقار الشديد إلى العدد الكافي من المعلمين والبنية التحتية وبيئة التعلم.

بيان مشترك: رعاية الطفولة العالمية واليونسف السودان: وجود 6.9 مليون طفل خارج المدارس يتطلب إجراءات عاجلة و 12 مليون يواجهون عدم إستقرار في التعليمhttps://t.co/D7suXs3yRn pic.twitter.com/yXJKGFaFUi — Save the Children International | Sudan (@SC_inSudan) September 12, 2022

وكانت الفيضانات التي شهدها السودان علاوة على هجمات المليشيات المسلحة تسببت في تدمير أكثر من 600 مدرسة خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، وفق الصحيفة البريطانية.

وتعد وسط دارفور الولاية الأكثر تضررًا حيث لا يذهب 63% من الأطفال إلى المدرسة، بينما تبلغ نسبة الأطفال غير المقيدين في المدارس 58% في غرب دارفور، وتبلغ النسبة في ولاية كسلا الشرقية 56%.

ونقل البيان عن مانديب أوبراين ممثلة اليونيسف في السودان قولها “لا يمكن لأي بلد أن يتحمل عبء عدم معرفة ثلث أطفاله الذين في سن الدراسة مبادئ القراءة والكتابة أو الحساب أو المهارات الرقمية. التعليم ليس مجرد حق، إنه أيضًا شريان حياة”.

وفي السياق، قال أوين واتكنر رئيس قسم الاتصالات في اليونيسف بالسودان إن ما يشهده هذا البلد بمثابة “كارثة لأجيال قادمة”.

وأضاف في تصريحات نقلتها الغارديان “الأطفال هم دائمًا مستقبل البلد، وتعليمهم في المدرسة لا يقتصر على الرياضيات والقراءة والكتابة، هم يتعلمون أيضًا المهارات الاجتماعية”.