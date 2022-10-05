أنجلينا جولي تتهم براد بيت بممارسة العنف والإيذاء.. والأخير يرد

اتهمت الممثلة أنجلينا جولي زوجها السابق الممثل براد بيت بإساءة معاملتها وتعنيف اثنين من أطفالهما خلال شجار وقع بينهما في طائرة خاصة عام 2016، مما دفعها إلى تقديم طلب الطلاق.

ووفق الوثائق القضائية التي قُدمت إلى القضاء الأمريكي وكشفت عنها وسائل الإعلام، الثلاثاء، فإن أنجلينا جولي زعمت أن براد بيت أمسك برأسها وخنق أحد أطفالها وضرب الآخر خلال رحلة من فرنسا إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عام 2016.

“Pitt choked one of the children and struck another in the face” and “grabbed Jolie by the head and shook her,” the filing states, adding that at one point “he poured beer on Jolie; at another, he poured beer and red wine on the children.” https://t.co/nDUk2cp9EC — E. Alex Jung (@e_alexjung) October 4, 2022

وأفادت الوثائق بأن براد بيت قام بسحب أنجلينا إلى الحمام الواقع في الجزء الخلفي من الطائرة حيث اعتدى عليها جسديا بالإمساك برأسها وكتفيها قبل دفعها إلى جدار الحمام.

وتتهم الوثائق براد بيت بممارسة العنف الجسدي ضد زوجته وأولاده حيث اندفع نحو أحد أطفاله الذي حاول شفهيا الدفاع عن والدته، فسارعت الممثلة إلى “إمساكه من الخلف لإيقافه”.

وأفادت الوثائق المنشورة بأن الأطفال حاولوا الفصل بين والدَيهم، مما زاد من نوبة غضب براد بيت فقام بالاعتداء على اثنين منهما خلال الرحلة إلى لوس أنجلوس.

وحسب الوثائق “حاول وقتها بعض الأولاد بشجاعة حماية بعضهم بعضا وكانوا جميعا خائفين، مما دفع بعضهم إلى البكاء وتوسلوا إلى والدهم للتوقف عن هذه التصرفات”.

وفي السياق، قال محامو أنجلينا جولي إنها وأطفالها “جلسوا صامتين تحت الأغطية” طوال المدة المتبقية من الرحلة الجوية.

Terrifying, also if Angelina Jolie, a rich white woman with all her fame is struggling to get justice from the man that abused her and her children then what's left for women that aren't famous or are systematically oppressed for their skin color? Lock him up #BradPittIsAnAbuser https://t.co/tTbRQzcNcP — kira ☂️ W/ (@mcavoyjoy) October 4, 2022

براد بيت يرفض الاتهامات

من جانبه، أنكر براد بيت هذه الاتهامات وقال إنها “غير صحيحة على الإطلاق”، وفق ما ذكرته شبكة (سي إن إن) الأمريكية.

وكانت أنجلينا جولي قد ذكرت أن زوجها السابق أساء معاملتها في أوراق المحكمة السابقة، وذلك خلال أوراق تسوية الطلاق السابقة.

وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا في الحادث عام 2016، لكن السلطات قررت وقتها عدم توجيه أي اتهامات إلى براد بيت.

بيد أن الوثائق الجديدة المقدَّمة إلى القضاء أشارت إلى أن الشجار أثّر بعد ذلك في بيع حقل الكرمة لإنتاج النبيذ ويمتلكه الزوجان السابقان جنوبي فرنسا، وكانا قد تزوجا فيه قبل أن تدور حوله حاليا معركة قضائية بينهما.

وأوضح وكلاء أنجلينا في الوثائق الجديدة أن النجمة لجأت في إطار القضايا العالقة مع زوجها السابق إلى بيع أسهمها في قصر ميرافال بمقاطعة فار الذي أقاما شراكة حوله عام 2011 بعد فشل المفاوضات مع بيت.

وأوضح المحامون أن سبب إقدامها على هذه الخطوة هو أن براد بيت طالب باتفاق كان من شأنه أن يمنع جولي تعاقديا من التحدث “عن العنف الجسدي والعاطفي” الذي ارتكبه ضدها وضد أولادها.

ويقع قصر ميرافال في جنوب شرقي فرنسا، واشتراه الزوجان السابقان بنحو 25 مليون يورو، أي ما يعادل 25 مليون دولار عام 2008.

وفي يونيو/حزيران الماضي، اتهم براد بيت زوجته السابقة بأن “لديها نيات إيذاء” حياله بعد قيامها ببيع العقار لرجل الأعمال الروسي يوري شيفلر.

وأشار محامو النجم الأمريكي إلى أن شيفلر تجمعه “علاقات شخصية ومهنية” مع أفراد من الدائرة المقربة جدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرين أن استحواذه على العقار يسيء إلى صورة موكلهم.

وانفصل نجما السينما الأمريكية براد بيت وأنجلينا جولي عام 2016 بعد ارتباط دام نحو 12 عاما، دون ذكر الكثير عن سبب الطلاق وقتها.

بيد أن دعوى طلاقهما لا تزال متعثرة، وأخرت بتها معارك قانونية طويلة أبرزها ما يتعلق بحضانة أولادهما وبيع حقل كرمة.

يشار إلى أن أنجلينا جولي لها 6 أولاد، بينهم 3 بالتبني، و3 من زوجها السابق براد بيت.