أنجلينا جولي تتهم براد بيت بممارسة العنف والإيذاء.. والأخير يرد

اتهمت الممثلة أنجلينا جولي زوجها السابق الممثل براد بيت بإساءة معاملتها وتعنيف اثنين من أطفالهما خلال شجار وقع بينهما في طائرة خاصة عام 2016، مما دفعها إلى تقديم طلب الطلاق.

ووفق الوثائق القضائية التي قُدمت إلى القضاء الأمريكي وكشفت عنها وسائل الإعلام، الثلاثاء، فإن أنجلينا جولي زعمت أن براد بيت أمسك برأسها وخنق أحد أطفالها وضرب الآخر خلال رحلة من فرنسا إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عام 2016.

“Pitt choked one of the children and struck another in the face” and “grabbed Jolie by the head and shook her,” the filing states, adding that at one point “he poured beer on Jolie; at another, he poured beer and red wine on the children.” https://t.co/nDUk2cp9EC

وأفادت الوثائق بأن براد بيت قام بسحب أنجلينا إلى الحمام الواقع في الجزء الخلفي من الطائرة حيث اعتدى عليها جسديا بالإمساك برأسها وكتفيها قبل دفعها إلى جدار الحمام.

وتتهم الوثائق براد بيت بممارسة العنف الجسدي ضد زوجته وأولاده حيث اندفع نحو أحد أطفاله الذي حاول شفهيا الدفاع عن والدته، فسارعت الممثلة إلى “إمساكه من الخلف لإيقافه”.

وأفادت الوثائق المنشورة بأن الأطفال حاولوا الفصل بين والدَيهم، مما زاد من نوبة غضب براد بيت فقام بالاعتداء على اثنين منهما خلال الرحلة إلى لوس أنجلوس.

وحسب الوثائق “حاول وقتها بعض الأولاد بشجاعة حماية بعضهم بعضا وكانوا جميعا خائفين، مما دفع بعضهم إلى البكاء وتوسلوا إلى والدهم للتوقف عن هذه التصرفات”.

وفي السياق، قال محامو أنجلينا جولي إنها وأطفالها “جلسوا صامتين تحت الأغطية” طوال المدة المتبقية من الرحلة الجوية.

Terrifying, also if Angelina Jolie, a rich white woman with all her fame is struggling to get justice from the man that abused her and her children then what's left for women that aren't famous or are systematically oppressed for their skin color? Lock him up #BradPittIsAnAbuser https://t.co/tTbRQzcNcP

— kira ☂️ W/ (@mcavoyjoy) October 4, 2022