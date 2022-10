أحدهم يحصل عليها للمرة الثانية.. 3 علماء يُمنحون جائزة نوبل للكيمياء (فيديو)

مُنحت جائزة نوبل للكيمياء لعام 2022 لثلاثة علماء هم: الأمريكي كارل باري شاربلس، ومواطنته كارولين بيرتوتزي، والدنماركي مورتن ميلدال.

وانضم الأمريكي باري شاربلس إلى النخبة القليلة من العلماء الذين حصلوا على نوبل مرتين منذ إطلاق الجائزة المرموقة عام 1901 التي أضيفت إليها جائزة الاقتصاد في وقت لاحق.

ويُعد شاربلس خامس عالم يحصل على هذه الجائزة مرتين، إذ فاز بها عام 2001 لتطويره مواد تسرّع التفاعلات الكيميائية لاستخدامها في إنتاج أدوية للقلب.

وأعلنت الهيئة المانحة للجائزة في بيان، الأربعاء، أن العلماء الثلاثة حصلوا على الجائزة تقديرًا “لاكتشافهم تفاعلات تسمح للَبِنات البناء الجزيئي بالترابط معًا لإنتاج مركبات جديدة مطلوبة”.

وقالت الهيئة إن التقنيات المعروفة باسم الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة تُستخدم الآن على مستوى العالم لاستكشاف الخلايا وتتبّع العمليات البيولوجية.

وأضافت في بيانها “باستخدام التفاعلات المتعامدة الحيوية، حسّن الباحثون استهداف الخلايا السرطانية بعقاقير يجري حاليًا اختبارها سريريًّا”.

والمقصود بالكيمياء النقرية هو التفاعل الحاصل بين جزيئات صغرى متلائمة حيويًّا، وهذا الأمر يُعرف بـ”الاقتران البيولوجي”.

ووفق تقارير إعلامية، فإن العالمة كارولين بيرتوتزي هي أول من صاغت مصطلح “الكيمياء الحيوية المتعامدة”.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022