بينهم زيلينسكي ومسؤولون أوربيون.. هجوم واسع على إيلون ماسك بعد اقتراحه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أثار إيلون ماسك خلافًا كبيرًا عبر تويتر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد أن طلب من مستخدمي المنصة التصويت على مقترحات جديدة تقدّم بها لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

ففي تغريدة على حسابه في تويتر، اقترح ماسك خطة من أربع نقاط لإيقاف الحرب، هي:

إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة في المناطق الأربع التي تسيطر عليها موسكو.

اعتراف أوكرانيا رسميًّا بشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو عام 2014، على أنها أرض روسية.

ضمان إمدادات المياه إلى شبه جزيرة القرم.

أن تظل أوكرانيا دولة محايدة في الصراع الروسي الغربي.

Ukraine-Russia Peace: – Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people. – Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake). – Water supply to Crimea assured. – Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

وأثارت تغريدة ماسك غضب الأوكرانيين، وردّ الرئيس الأوكراني على اقتراحه باستطلاع آخر مضاد على تويتر يسأل فيه “أي إيلون ماسك تحبّون أكثر، الذي يدعم أوكرانيا أم الذي يدعم روسيا؟”.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

واقترح مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك “خطة سلام أفضل” تستعيد أوكرانيا بموجبها أراضيها بما فيها شبه جزيرة القرم.

وجاء رد فعل سفير أوكرانيا المنتهية ولايته لدى ألمانيا (أندريه ميلنيك) فظًّا عندما غرد قائلًا “اللعنة هو رد دبلوماسي للغاية لك يا إيلون ماسك”.

وردّ الصحفي الأوكراني البارز إيليا بونومارينكوش على ماسك بالقول “إيلون أنت ثمل للغاية، دعنا نصحبك إلى المنزل الآن”.

Elon, you’re drunk buddy, let’s get you home now — Illia Ponomarenko🫡 (@IAPonomarenko) October 3, 2022

كما أعرب مسؤولون أوربيون آخرون عن معارضتهم لخطة ماسك، وانضم السياسي الهولندي وعضو البرلمان الأوربي جاي فيرهوفشتات إلى صفوف الساسة المهاجمين لإيلون ماسك.

وقال “من الأفضل أن تتفرغ لصناعة السيارات، ودع الأوكرانيين ينهون عملهم ويدافعون عن حياتهم وبلدهم ضد العدوان الروسي”.

Best stick to building cars @elonmusk… and let Ukrainians stick to what they do better than anyone — defend their lives & country from Russian aggression ! https://t.co/U4dpno9xJT — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) October 3, 2022

وانتقد الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا تصريحات ماسك.

وكتب عبر تويتر “إذا حاول شخص ما سرقة إطارات سيارة تسلا الخاصة بك، فهذا لا يجعله المالك الشرعي للسيارة أو العجلات”.

وأضاف “يجب أن تقرر إرادة الأشخاص الذين يعيشون في دونباس وشبه جزيرة القرم ما إذا كانوا جزءًا من روسيا أو أوكرانيا”.

Dear @elonmusk, when someone tries to steal the wheels of your Tesla, it doesn't make them legal owner of the car or of the wheels. Even though they claim both voted in favor of it. Just saying. https://t.co/0eEjCydqu1 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 3, 2022

ووجّه السياسي البولندي ميكال سزكربا رسالة إلى ماسك، قائلًا “اللاجئون والناخبون الأوكرانيون في المناطق المحتلة موجودون الآن في بولندا وأجزاء أخرى من العالم، في بلدي ما يقرب من 3 ملايين، هل تستطيع أن تحجز لهم رحلة العودة للتصويت؟”.

Dear Mr @elonmusk, the Ukrainian refugees & voters of the occupied regions are now in Poland and other parts of the world? In my country almost three million. Would you consider this please? Are you able to book them the flight back to „vote”? #StopRussiaNOW #ArmUkraineNOW https://t.co/7GT5UeIY34 — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) October 3, 2022

في المقابل أشاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بإيلون ماسك وخطته المقترحة لإنهاء الحرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “من الإيجابي جدًّا أن يبحث شخص مثل إيلون ماسك عن مَخرج سلمي من هذا الوضع”.

وبعد إعلان بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية الأسبوع الماضي، قالت كييف إنها تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين في السلطة.

وحتى الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، اليوم الثلاثاء، شارك في استطلاع ماسك أكثر من 2.5 مليون شخص، وعارض الخطة نحو 60% من المشاركين.