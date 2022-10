صاروخ كوري شمالي يحلّق فوق اليابان.. واشنطن تتشاور للرد وطوكيو تحذر السكان (فيديو)

أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم الثلاثاء صاروخًا بالستيًّا متوسط المدى حلّق فوق اليابان قبل أن يسقط في البحر، في حدث غير مسبوق منذ 2017 دفع طوكيو إلى تفعيل نظام الإنذار وطلب احتماء السكان.

وتعود آخر مرة حلّق فيها صاروخ كوري شمال فوق اليابان إلى عام 2017 في ذروة مرحلة “النار والغضب” التي تقاذف خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون مع الرئيس الأمريكي في حينه دونالد ترمب شتائم من العيار الثقيل.

وصباح الثلاثاء أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه “رصد صاروخًا بالستيًّا متوسط المدى، أطلق من منطقة موبيونغ-ري في مقاطعة جاغانغ (الشمالية) قرابة الساعة 07:23 (22:23 بتوقيت غرينتش الاثنين) وحلّق فوق اليابان باتّجاه الشرق”.

#USINDOPACOM Statement on #DPRK Missile Launch: "We are aware of the DPRK’s ballistic missile launch today, including that it overflew Japan. We are consulting closely with regional allies and partners."

Read more⬇️https://t.co/cs7NoZQ3lt

— U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) October 4, 2022