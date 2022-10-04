ساعدت “مليون لاجئ على بناء حياتهم” أنغيلا ميركل تفوز بجائزة الأمم المتحدة للاجئين (فيديو)

نالت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل جائزة “نانسن” التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وذلك لدورها في استضافة طالبي لجوء حين كانت تتولى منصب المستشارية في ألمانيا.

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي في بيان “أظهرت أنغيلا ميركل شجاعة أخلاقية وسياسية كبرى، عبر مساعدتها أكثر من مليون لاجئ على الاستمرار وإعادة بناء حياتهم”.

وكانت ألمانيا قد استقبلت أكثر من 1.2 مليون لاجئ وطالب لجوء عامي 2015 و2016 في أوج أزمة المهاجرين خاصة تلك الناجمة عن الحرب في سوريا.

وقالت ميركل التي شغلت منصب المستشارية الألمانية على مدى 16 عاما، آنذاك إن الوضع “يضع قيمنا الأوربية على المحك أكثر من أي وقت مضى، إنه واجب إنساني”.

وأشاد غراندي بتصميم ميركل على حماية طالبي اللجوء والالتزام بحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وقال إنها كانت “قيادة حقيقية تناشد إنسانيتنا المشتركة وتقف بحزم ضد أولئك الذين تحدثوا عن الخوف والتمييز”.

وأكد غراندي أن ميركل أظهرت ما يمكن تحقيقه حين يتخذ السياسيون المسار الصحيح للعمل ويعملون على إيجاد حلول لتحديات العالم بدلا من مجرد إلقاء المسؤولية على الآخرين، بحسب بيانه.

وشددت لجنة الاختيار في الجائزة على أنه إضافة إلى حماية الأشخاص الذين أرغموا على الفرار من الحرب، كانت ميركل القوة الدافعة وراء جهود ألمانيا الجماعية لاستقبالهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

ومع تجاوز عدد النازحين قسرًا في جميع أنحاء العالم 100 مليون شخص لأول مرة، قال غراندي إنه من الضروري أن يحتفظ الجمهور بمشاعر التعاطف تجاه أولئك الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم.

ودعا إلى أن تستمر الدول في الحفاظ على التقاليد العريقة للجوء كما فعلت معظم البلدان، بما في ذلك الدول المضيفة والسخية منذ فترة طويلة مثل تركيا وباكستان وأوغندا وغيرها.

ويصادف هذا العام مرور قرن على منح فريدغوف نانسن -وهو أول مفوض سامٍ للاجئين- جائزة نوبل للسلام عام 1922، وذلك لقاء جهوده التي بذلها في مجال إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم وحماية ملايين اللاجئين الذين هُجّروا من ديارهم.

كما يصادف هذا العام أيضا مرور 100 عام على إنشاء جواز سفر نانسن -وهو وثيقة هوية للاجئين الذين لا جنسية لهم- الذي مكن حامليه من التنقل عبر الحدود بحثًا عن عمل.

وستتسلم أنغيلا ميركل جائزتها و150 ألف دولار خلال حفل ينظم في جنيف في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.