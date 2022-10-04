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دبلوماسي أمريكي سابق: الجيش السوداني يريد تكميم أفواه السفراء.. وهذا موقفنا مما يقع في البلاد (فيديو)

4/10/2022

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق كاميرون هيدسون إن السفيرالأمريكي في السودان جون غودفري لم يخرج في تصريحاته الأخيرة بشأن الوضع في السودان عن الأعراف الدبلوماسية وأنه عبر عن وجهة نظره  ووجهة نظر الخارجية الأمريكية.

وأضاف هيدسون خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن السفير الأمريكي بالخرطوم تم تعيينه من قبل مؤسسة مجلس النواب ومؤسسة الرئاسة الأمريكية ولذلك فهو “معني بالتعبير والدفاع عن الآراء والمصالح الأمريكية في السودان وليس من الضرورة أن يكون رأيه متوافق مع المؤسسة العسكرية التي تحكم البلاد”.

وكانت مصار دبلوماسية قد أكدت لمراسل الجزيرة مباشر أن الخارجية السودانية استدعت السفير الأمريكي في الخرطوم جون غودفري على خلفية تصريحات سابقة أدلى بها لوسائل إعلام محلية.

وقال متابعون للشأن السوداني إن القرار قد يعود لحوار أجراه السفير الأمريكي مع صحيفة “التيار” السودانية عارض خلاله تصريحات العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لقائد الجيش قال فيها إن مشاركة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، في الأمم المتحدة تعني فتح صفحة جديدة مع الغرب وأمريكا.

وكانت السفارة الروسية في السودان انتقدت تصريحات السفير الأمريكي لدى الخرطوم التي قال فيها إن روسيا سعت لتنفيذ اتفاقية موقعة عام 2017 لإقامة منشأة عسكرية في بورتسودان.

وشدد الدبلوماسي الأمريكي السابق على أنه ليس هناك من دبلوماسي عربي أو أفريقي لا يقدم وجهة نظره الشخصية ووجهة نظر بلاده حول السياسة الأمريكية في أفريقيا والشرق الأوسط.

واعتبر هيدسون أن هدف المؤسسة العسكرية في السودان من هذا الموقف هو “تكميم أفواه السفراء وخاصة السفير الأمريكي مع العلم أنه كان من ضمن الترويكا وكانت له لقاءات مع قادة المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير”.

وأضاف أن جميع السفراء الذين لهم علاقات بالملف السوداني مثل السفير السعودي والمصري يقدمون وجهات نظرهم حول ما يجري في البلاد “دون ردود فعل متشنجة”.

وخلص الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى القول بأن موقف واشنطن مما يقع في السودان واضح ويلخص في “رفض الحكم العسكري وأن مهمة السفير جون غودفري تتحدد في دعم المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية”.

يذكر أن السفير الأمريكي جون غودفري أكد خلال حواره مع صحيفة “التيار” السودانية أن مبادرة نقابة المحامين السودانيين لمشروع الدستور هي تطور إيجابي ويحظى بمصداقية ومشاركة مجموعات مختلفة وقد يساعد في تشكيل حكومة بقيادة مدنية متوافق عليها.

وفي الحوار نفسه، قال السفير الأمريكي إنه إذا قررت حكومة السودان المضي قدما في إقامة منشأة بحرية لروسيا أو إعادة التفاوض حولها سيكون ذلك مضرا بمصالح السودان.

المصدر : الجزيرة مباشر