دبلوماسي أمريكي سابق: الجيش السوداني يريد تكميم أفواه السفراء.. وهذا موقفنا مما يقع في البلاد (فيديو)

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق كاميرون هيدسون إن السفيرالأمريكي في السودان جون غودفري لم يخرج في تصريحاته الأخيرة بشأن الوضع في السودان عن الأعراف الدبلوماسية وأنه عبر عن وجهة نظره ووجهة نظر الخارجية الأمريكية.

وأضاف هيدسون خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن السفير الأمريكي بالخرطوم تم تعيينه من قبل مؤسسة مجلس النواب ومؤسسة الرئاسة الأمريكية ولذلك فهو “معني بالتعبير والدفاع عن الآراء والمصالح الأمريكية في السودان وليس من الضرورة أن يكون رأيه متوافق مع المؤسسة العسكرية التي تحكم البلاد”.

وكانت مصار دبلوماسية قد أكدت لمراسل الجزيرة مباشر أن الخارجية السودانية استدعت السفير الأمريكي في الخرطوم جون غودفري على خلفية تصريحات سابقة أدلى بها لوسائل إعلام محلية.

وقال متابعون للشأن السوداني إن القرار قد يعود لحوار أجراه السفير الأمريكي مع صحيفة “التيار” السودانية عارض خلاله تصريحات العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لقائد الجيش قال فيها إن مشاركة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، في الأمم المتحدة تعني فتح صفحة جديدة مع الغرب وأمريكا.

عاجل | مصادر دبلوماسية للجزيرة مباشر: الخارجية السودانية تستدعي السفير الأمريكي بالخرطوم على خلفية تصريحاته لوسائل إعلام محلية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) October 4, 2022

وكانت السفارة الروسية في السودان انتقدت تصريحات السفير الأمريكي لدى الخرطوم التي قال فيها إن روسيا سعت لتنفيذ اتفاقية موقعة عام 2017 لإقامة منشأة عسكرية في بورتسودان.

وشدد الدبلوماسي الأمريكي السابق على أنه ليس هناك من دبلوماسي عربي أو أفريقي لا يقدم وجهة نظره الشخصية ووجهة نظر بلاده حول السياسة الأمريكية في أفريقيا والشرق الأوسط.

واعتبر هيدسون أن هدف المؤسسة العسكرية في السودان من هذا الموقف هو “تكميم أفواه السفراء وخاصة السفير الأمريكي مع العلم أنه كان من ضمن الترويكا وكانت له لقاءات مع قادة المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير”.

عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة "التيار" السودانية: إذا كان السفير الأمريكي قال إنه يدعم الحكومة العسكرية في #السودان ويطلب من المدنيين أن يقبلوا بالواقع الموجود.. هل كانت ستعترض الحكومة؟ وهل كانت ستعتبره تدخلا في الشأن السوداني؟ لا pic.twitter.com/Ojydu5fB6d — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 4, 2022

وأضاف أن جميع السفراء الذين لهم علاقات بالملف السوداني مثل السفير السعودي والمصري يقدمون وجهات نظرهم حول ما يجري في البلاد “دون ردود فعل متشنجة”.

وخلص الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى القول بأن موقف واشنطن مما يقع في السودان واضح ويلخص في “رفض الحكم العسكري وأن مهمة السفير جون غودفري تتحدد في دعم المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية”.

هل يحق للسفير السوداني لدى #أمريكا التدخل في شؤونها كما يفعل السفير الأمريكي في #السودان؟ كاميرون هيدسون الدبلوماسي الأمريكي السابق يُجيب pic.twitter.com/YFjrKd3fP1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 4, 2022

يذكر أن السفير الأمريكي جون غودفري أكد خلال حواره مع صحيفة “التيار” السودانية أن مبادرة نقابة المحامين السودانيين لمشروع الدستور هي تطور إيجابي ويحظى بمصداقية ومشاركة مجموعات مختلفة وقد يساعد في تشكيل حكومة بقيادة مدنية متوافق عليها.

وفي الحوار نفسه، قال السفير الأمريكي إنه إذا قررت حكومة السودان المضي قدما في إقامة منشأة بحرية لروسيا أو إعادة التفاوض حولها سيكون ذلك مضرا بمصالح السودان.