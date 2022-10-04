انتشال جثتين لامرأة وطفلة من تحت ركام المبنى المنهار في الكرادة بالعراق (فيديو)

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الثلاثاء، انتشال جثتي طفلة وأمها من تحت ركام بناية المختبر الوطني في بغداد التي انهارت في حي الكرادة بالعاصمة العراقية يوم السبت.

ونشرت المديرية مقطعًا مصورا يظهر اللحظات الأولى من عملية نقل جثتي الطفلة وأمها عند انتشالهما من بين الركام، بعد عمليات بحث استمرت أكثر من يومين عن جثث الضحايا.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال مراسل الجزيرة مباشر في بغداد إن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثمان حارس البناية، وإنها تواصل عمليات البحث عن 3 مفقودين آخرين.

وكانت فرق الدفاع المدني العراقي قد أعلنت يوم السبت، أنها تمكنت من إنقاذ 13 شخصا بعد انهيار بناية مكونة من 4 طوابق في ساحة بأحد شوارع العاصمة بغداد، وأنها ما زالت تواصل عملية البحث والإنقاذ.

وقال الدفاع المدني العراقي وقتها إنه يتعامل مع حادث انهيار بناية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وإن الفرق ما زالت تواصل أعمالها لإنقاذ العالقين في البناية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعلام الدفاع المدني قوله إن البناية التي انهارت في منطقة الكرادة، بناية تجارية سكنية مكونة من 4 طوابق وقد انهار معظم أجزائها.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني تفاصيل حول حادثة انهيار البناية، وأشارت إلى أن قطع الطرق عرقل وصول الفرق التخصصية إلى الموقع.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني إن “فرق الدفاع المدني في جانبي الكرخ والرصافة مستنفرة بالكامل”، مشيرًا إلى أن “القطوعات أثرت كثيرًا في وصول جميع الفرق”.

وأوضح أن “بعض فرق المديرية وصلت إلى موقع الحادث وتعاملت مع رفع الكتل الخرسانية والبحث عن الناجين أو الضحايا، وقال إنه “بحسب أهالي المنطقة تبين أن البناية تسكنها عائلة إضافة إلى حارس”.

وأشار إلى أن “العملية تحتاج إلى وصول معدات الرفع الثقيلة إلى الموقع للمباشرة برفع الكتل الخرسانية، لكن قطع الطرقات عرقل وصول الفرق الثانية التخصصية المساندة خاصة أن معدات الإنقاذ تأتي من منطقة اليرموك عند فرق البحث والإنقاذ الدولي التابعة للدفاع المدني التي يحتاج وصولها إلى وقت”.