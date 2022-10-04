اعتُقل أبوه وغرقت أمه.. مأساة طفل سوري تعكس معاناة الأطفال في زمن الحرب (فيديو)

مأساة بالغة يعيشها الطفل السوري المهجر جمعة الشحاد، فوالده معتقل في سجون النظام السوري ووالدته غرقت منذ أيام أثناء محاولتها الهجرة إلى أوربا، وبات الطفل يعيش بأحد مخيمات النزوح وحيدا مشردا من دون عائلته.

يقول جمعة الذي يبدو دون العاشرة من عمره “قاعدين هون بالمخيمات، يعني النظام هجّرنا من بيوتنا، وأمي غرقت بالبحر من كام يوم، كان بدها تروح على أوربا فغرقت”.

ويضيف “بتمني يطلع أبي من السجن وأشوفه وبتمنى إن أمي تفوت على الجنة، وبتمنى النظام يطلع من بلادنا، وإحنا نفوت على بلادنا”.

ويراود حلم الهجرة الكثير من السوريين في مناطق سيطرة النظام وسائر البلاد نتيجة للتدهور غير المسبوق في مستوى المعيشة وازدياد معدلات الفقر والبطالة بنسب كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية.

وتُقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعداد المعتقلين في سجون النظام السوري بما يزيد على 100 ألف معتقل ومغيّب، وتؤكد مقتل أكثر من 14 ألفا تحت التعذيب منذ اندلاع الثورة في 2011.