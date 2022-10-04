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أسرتا الزميلين هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم تؤكدان نقلهما إلى سجن آخر في مصر (فيديو)

4/10/2022

نشر شقيق الزميل هشام عبد العزيز الصحفي بالجزيرة مباشر، تغريدة أكد فيها نقله إلى سجن بدر البعيد عن العاصمة القاهرة في العام الرابع لحبسه احتياطيا على خلفية عمله بشبكة الجزيرة.

كما أكدت أسرة الزميل بهاء الدين إبراهيم ترحيله إلى سجن بدر أيضا مع استمرار منع زيارة المعتقلين هناك، موضحة أن بهاء قضى نحو 970 يوما رهن الإخفاء القسري ثم الحبس الاحتياطي من دون تهم حقيقية أو محاكمة.

وأكمل هشام 1200 يوم رهن الحبس الاحتياطي منذ أن قامت السلطات المصرية باعتقاله خلال زيارة عائلية في يونيو/حزيران 2019.

ولا تزال السلطات المصرية تعتقل 3 صحفيين يعملون في قناة الجزيرة مباشر هم هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، وقد اعتقلوا جميعا خلال ذهابهم في إجازة اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم، وطالبت شبكة الجزيرة في بيانات عدة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها.

وقالت أسرة هشام إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه ويعاني ارتفاعا في ضغط العين، مما يسبب إعتاما في القرنية وعدم وضوح للرؤية، وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره لكن السلطات الأمنية تمنع العلاج عنه.

وكانت منظمات حقوقية قد وثقت الوضع الصحي للزميل هشام عبد العزيز الذي يعاني أيضا من تكلس في عظمة الركاب بالأذن الوسطى مما يؤثر في سمعه.

وتعليقًا على استمرار اعتقال صحفيي الجزيرة مباشر قال الكاتب الصحفي كارم محمود الكاتب العام لنقابة الصحفيين المصريين سابقا إنه قلق من استمرار اعتقال الصحفيين الثلاثة، رغم الإفراج عن الصحفي بالجزيرة مباشر أحمد النجدي قبل نحو 3 أسابيع.

وأضاف أن نقابة الصحفيين المصرية تتابع مع السلطات الأمنية تطورات الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإنه يوجد الآن 7 أو 8 فقط من أعضائها في السجون، ومثل هذا العدد من غير الأعضاء.

المصدر : الجزيرة مباشر