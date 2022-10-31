وثيقة أوربية تكشف تزايد أعداد المهاجرين المصريين غير النظاميين عبر ليبيا

أكدت وثيقة نشرتها المفوضية الأوربية هذا الشهر، أنه تم توقيف أكثر من 26 ألفا و500 مصري على الحدود الليبية عام 2021، ومن المرجح أن تشهد مصر خروج مجموعات كبيرة من المهاجرين على المدى المتوسط والطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديمغرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.

وتظهر بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية أنه منذ الأول من يناير/كانون الثاني وحتى 28 أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي وصل 16 ألفا و413 مصريا عبر قوارب إلى إيطاليا، مما يجعلهم ثاني أكبر جنسية بعد التونسيين.

ويوم أمس الأحد أفاد بيان لوفد الاتحاد الأوربي في القاهرة بأن التكتل وقع اتفاقا مع مصر يتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو.

اتفق الاتحاد الأوروبي و@IOM و@CIVPOL على حزمة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في إدارة الهجرة. وأشاد المفوض أوليفر فارهيلي بالشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر قائلاً "يشرفني إطلاق تنفيذ برنامج طموح جديد بروح الشراكة ودعم تدفقات الهجرة المنظمة على جانبي المتوسط". pic.twitter.com/ewubWrfb5G — EU in Egypt 🇪🇺🇪🇬 (@EUinEgypt) October 30, 2022

ووفقا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوربي يهدف المشروع إلى مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على الحدود، كما يتضمن تمويلًا لشراء معدات مراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وشهدت الهجرة غير النظامية إلى أوربا من ساحل مصر الشمالي تراجعًا حادًّا منذ أواخر 2016، إلا أن دبلوماسيين يقولون إن هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الشاسعة بين مصر وليبيا ومن ساحل ليبيا على البحر المتوسط إلى أوربا في تزايد.

وجرى التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 23 مليون يورو خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوربي لشؤون الجوار والتوسع (أوليفر فارهيلي) للقاهرة.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية في مصر (لورون دو بويك) قوله إن هذه المرحلة ستنفذها المنظمة بالتعاون مع سيفيبول وهي جمعية الخدمات والاستشارات التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، ومن المتوقع أن تشمل توفير أربع سفن بحث وإنقاذ.

وتشير وثيقة مفوضية الاتحاد الأوربي إلى أن مصر تتعامل حتى الآن مع الهجرة غير النظامية “في الغالب من منظور أمني”، وأن البرنامج سيسعى لتطوير قدرة وزارة الدفاع المصرية والجهات الحكومية وجهات المجتمع المدني المعنية لاتباع “مناهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية ومراعاة الفروق بين الجنسين” في إدارة الحدود.

وأمس الأحد تمكنت السلطات الأمنية في مدينة مصراتة الليبية من ضبط 13 مصريًّا اختبؤوا بطريقة غير إنسانية داخل صناديق تمددوا فيها أسفل شاحنة نقل بعد تهريبهم من الأراضي المصرية.

وأوضحت السلطات الأمنية في مصراتة أنها قامت بضبطهم خلال تفتيش الشاحنة التي كانت تحملهم في بوابة الدافنية في الطريق إلى العاصمة طرابلس.