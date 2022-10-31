“خُبِّئت داخل دجاج مجمد”.. إحباط تهريب 143 ألف دولار و91 ألف يورو من مطار القاهرة (شاهد)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية نجاحها في إحباط محاولة رجل أعمال تهريب مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية خبّأها داخل دجاج مجمد، وذلك في مطار القاهرة الدولي يوم أمس الأحد.

وفي مقطع فيديو نشر على حساب وزارة الداخلية في تويتر قالت الوزارة إن الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ تمكنت من ضبط صاحب شركة لقطع غيار الحاسب الآلي مقيم بمحافظة الجيزة لحيازته مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية بلغت 143 ألف دولار أمريكي وأكثر من 91 ألف يورو.

#وزارة_الداخلية ضبط أحد الأشخاص بمطار القاهرة الجوى حال محاولته تهريب مبالغ مالية "أجنبية" كبيرةhttps://t.co/LbTQV96VYl — وزارة الداخلية (@moiegy) October 30, 2022

وأضافت الوزارة أنه عند مواجهته أقر رجل الأعمال بملكيته للمبالغ المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الأمر.

وبحسب بيان نشرته الداخلية حاول المتهم السفر بهذه الأموال إلى خارج البلاد على متن رحلة جوية.