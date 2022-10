بعد مقتل 100 وإصابة 300.. الرئيس الصومالي يوجه رسالة للمجتمع الدولي والمسلمين في العالم (فيديو)

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأحد، إن ما لا يقل عن 100 لقوا حتفهم إثر هجوم بسيارتين ملغومتين، تبنته في وقت لاحق حركة الشباب الصومالية.

ووقع الهجوم، أمس السبت، عند تقاطع مزدحم بالعاصمة مقديشو، ووصفه الرئيس بأنه “إحدى أكثر الهجمات الدموية في البلاد”.

وأضاف محمود في كلمة من موقع التفجير أن نحو 300 أصيبوا جراء الهجوم، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا قابل للارتفاع خلال الساعات المقبلة.

وطالب الرئيس الصومالي الشركاء الدوليين والمسلمين في جميع أنحاء العالم بإرسال أطباء، لأن بلاده “لا تستطيع نقل جميع الضحايا إلى الخارج لتلقي العلاج”.

وشدد على أن هذا الهجوم هو “الأكثر دموية” منذ تفجير شاحنة ملغومة في المكان ذاته قبل 5 سنوات، مما أسفر آنذاك عن مقتل أكثر من 500.

وأردف الرئيس الصومالي -المنتخب هذا العام- أن البلاد لا تزال في “حالة حرب” مع حركة الشباب، وتابع “نحقق انتصارات”.

President @HassanSMohamud accompanied by ministers, police chief, the leader of Galmudug State & the Mayor of Mogadishu, visited the scene of Saturday’s heinous terrorist attacks in #Mogadishu . He instructed the cabinet to deliver emergency medical care to the wounded victims. pic.twitter.com/kqvQrDrosS

ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، واعترفت بأنها “استهدفت وزارة التربية والتعليم”.

وزعمت الحركة -وفقًا للوكالة- أن الوزارة كانت “قاعدة للأعداء تتلقى دعمًا من دول غير إسلامية وتعمل على إبعاد الأطفال الصوماليين عن دينهم”.

The purveyors of death 🥷#AlShabaab struck again in #Mogadishu.The more defeats #AlShabab tastes the more they desperately resort to such tactics. Simply the last kick of a dying horse. #Somalia🇸🇴will prevail!#Somali #Somaliland ⁦@HamzaAbdiBarre⁩ @HassanSMohamud⁩ #Zobe pic.twitter.com/GMr6GIKJe3

