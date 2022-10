“اسألوا إسرائيل”.. مقررة أممية تتحدث عن مأساة التهجير القسري للفلسطينيين (فيديو)

نددت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز بعمليات التهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بهدف إنشاء “منطقة إطلاق نار” وتدريب للجنود.

وقالت فرانشيسكا خلال الجلسة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة (تُعرف أيضًا باسم اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري “اسألوا دولة إسرائيل لأنه لا يمكنني فعل ذلك بنفسي، لماذا يجري التهجير القسري لـ1200 فلسطيني من مسافر يطا؟”.

وأضافت “الفلسطينيون يشاهدون منازلهم تُهدم في هذه اللحظة من أجل إنشاء منطقة إطلاق نار”.

وشددت على أن إسرائيل يمكنها “إنشاء منطقة إطلاق نار” لتدريب جنودها في أماكن أخرى تحت سيطرتها وليس في مناطق ليست تابعة لسيادتها.

وتساءلت “كيف يمكن للتنمية الاقتصادية أن تعني شيئًا لأشخاص محرومين من حقوقهم الأساسية، ولا يمكن إيصال أطفالهم إلى المدارس بأمان، أو حتى يمكنهم اللجوء إلى محكمة مدنية منذ 55 عامًا؟”.

وجاء ذلك خلال استعراض المقررة الأممية لتقريرها بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

I will be presenting my report to the UNGA Third Committee today at 11am NY time, soon after the CoI (10am).

Link to watch the debate: https://t.co/WLifryzOvZ https://t.co/0z1V5JgawD

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) October 27, 2022