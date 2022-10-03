400 مليون دولار.. قرض جديد لمصر من البنك الدولي لأغراض الحفاظ على البيئة

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم الاثنين، إن البنك الدولي أعطى موافقة على إقراض مصر مبلغ 400 مليون دولار تُخصص لعدة مجالات حيوية مرتبطة بانبعاثات الكربون.

وذكرت الوزارة في بيان أن القرض سيخصص لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل وخفض انبعاثات الكربون وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر ودعم التحول نحو النقل على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكبرى.

ونقل البيان عن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط قولها إن التمويل التنموي الميسّر يصل أجله إلى 29 عاما منها فترة سماح 7 سنوات.

وأضافت الوزيرة أن هذا التمويل يعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحفز النمو الشامل والمستدام تماشيا مع توجه الحكومة الحالي لمضاعفة جهود تطوير البنية المستدامة.

وتستضيف مصر هذا العام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) وسط مشاريع وخطط لتحقيق الحياد الكربوني وتخفيض الانبعاثات الضارة.

ولوجستيا، ستقوم الحكومة بتنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى لتوفير قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي تم إنشاؤه حديثا.

ومن المقرر أن يؤدي تشغيل هذه التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطارًا للحاويات يوميا بحلول عام 2030 و50 قطارًا بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف مع زيادة الطلب.