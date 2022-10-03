وفاة معلم أثناء إلقائه حديثا نبويا في طابور الصباح (صور)

أعلنت مدرسة بيلا الثانوية الجديدة للبنات بمحافظة كفر الشيخ المصرية، صباح اليوم الاثنين، وفاة معلم لديها عقب كلمة له في طابور الصباح، كان آخر ما نطق به فيها حديثًا للنبي صلى الله عليه وسلم.

ونعت إدارة المدرسة المعلم في منشور على فيسبوك جاء فيه “الأستاذ إبراهيم القحافي معلم الرياضيات بالمدرسة وافته المنية وسط زملائه وبناته الطالبات وأثناء طابور الصباح وهو يلقي حديثا عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وهكذا يكون حسن الخاتمة”.

ونقلت مواقع مصرية عن شهود عيان أن الأستاذ إبراهيم كان يلقي كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة المولد النبوي أثناء الطابور الصباحي في بداية اليوم الدراسي فسقط على الأرض، فنُقل إلى مستشفى بيلا المركزي لمحاولة إسعافه ولكنه فارق الحياة إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وقال أحد المعلمين إن زميله الراحل سقط على الأرض بصورة مفاجئة وهو يتحدث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم في الإذاعة المدرسية، وإنه يجري إنهاء كافة الإجراءات ونقله إلى منزله تمهيدا للجنازة.

وقالت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ لوسائل إعلام إنه سيتم إيفاد مسؤولين من المديرية إلى مدينة بيلا لمتابعة إنهاء إجراءات الدفن وتوديع المعلم.

ونعى محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، المُعلم وأوفد رئيس مركز ومدينة بيلا، لمتابعة مراسم الدفن وسرعة استخراج الأوراق اللازمة لدفن جثمانه في مقابر العائلة وتقديم واجب العزاء لأسرته.

وتفاعلا مع وفاة المعلم كتب عبد السلام الهواري “توفي البشوش الخلوق إبراهيم القحافي وهو يلقي كلمة في طابور الصباح عن ميلاد رسول الله، وكان آخر ما نشر على صفحته موقفا من مواقف يوم القيامة وكلمات عن صفة حوض رسول الله، فاللهم بشره بما بشرت به عبادك الصالحين واجعل هذه الليلة في قبره أسعد لياليه”.

ودون إبراهيم العشري “هكذا حسن خاتمتك مسك إنا لله وإنا اليه راجعون، ربنا يرحمك يا عم إبراهيم ويغفر لك، سنفتقدك في خطبة الجمعة وفي سؤالك عني دائما رغم انشغالك”.