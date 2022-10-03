قطر.. دعوة للمشاركة بمؤتمر دولي لبحث العلاقة بين شبكات التواصل والاستقطاب الأيديولجي

يُنظِّم مركز الجزيرة للدراسات وقسم الإعلام بجامعة قطر مؤتمرًا دوليًّا لبحث إشكالية العلاقة بين شبكات التواصل الاجتماعي والاستقطاب الأيديولوجي وتأثير تلك الشبكات في تشكيل علاقات القوة وتأثيراتها الاجتماعية والثقافية، خلال يومي 1 و2 مارس/ آذار 2023 في الدوحة.

ويسرّ مركز الجزيرة للدراسات وقسم الإعلام بجامعة قطر أن يدعوَا الباحثين والخبراء والأكاديميين إلى المشاركة بأوراق بحثية في الموضوعات والقضايا التي سيناقشها المؤتمر (للاطلاع على التفاصيل، انظر الورقة التأطيرية).

ويُقدِّم الباحث/ة مقترحًا بحثيًّا في صلب موضوعات المؤتمر في حدود 500 كلمة، بحيث يتضمن موضوع البحث وإشكاليته وأهدافه وأهميته ومنهجه وبنيته.

ويُشترط أن يكون البحث أصيلًا، مُعدًّا على نحوٍ خاص للمؤتمر، وألا يكون مجتزأً من رسالة جامعية، أو نُشر جزئيًّا أو كليًّا في أي وسيلة نشر ورقية أو إلكترونية، أو عُرض في أحد المؤتمرات أو قُدِّم للنشر في إحدى الدوريات.

وستبلِّغ اللجنة العلمية أصحاب المقترحات المقبولة للمضي في إعداد أوراقهم البحثية ثم تُنشر أوراقهم في كتاب باللغتين العربية والإنجليزية.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق هدف مزدوج، إذ يسعى أولًا إلى رصد انعكاسات موازين القوى الدولية على بنى شبكات التواصل الاجتماعي وأدائها واستكشاف المصالح الاقتصادية الكامنة وراء الحروب الثقافية للمنصات الاجتماعية.

ومن ناحية أخرى يستهدف المؤتمر البحث في كيفية توظيف شبكات التواصل الاجتماعي من قبل القوى الدولية في إدارة الصراعات والأزمات السياسية والحروب الدولية.

فالواقع يشير إلى استخدام هذه الشبكات منصات أيديولوجية انتصارًا لسرديات معينة، ورغبة في بناء أجندة الرأي العام وتشكيل الفضاء العام لخدمة أغراض الأقوى والأكثر سيطرة في ظل ازدواجية أو غياب معايير الضبط والتعديل الذاتي.

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