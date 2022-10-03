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استشهاد فلسطينييْن وإصابة ثالث برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله

الشهيدان خالد الدباس وباسل بصبوص (موافع التواصل)
3/10/2022-|آخر تحديث: 3/10/202210:11 AM (مكة المكرمة)

استشهد فجر اليوم الاثنين، فلسطينيان وأُصيب ثالث برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهيئة العامة للشؤون المدنية (وهي جهة تواصل رسمية مع إسرائيل) أبلغتها “باستشهاد مواطنَين اثنين عقب إطلاق الاحتلال النار عليهما قرب مخيم الجلزون شمالي رام الله”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن قوات إسرائيلية اقتحمت ضاحية التربية والتعليم قرب مخيم الجلزون “وأطلقت النار صوب ثلاثة شبان داخل مركبتهم مما أدى لاستشهاد اثنين منهما وهما: باسل بصبوص وخالد عنبر من مخيم الجلزون، وإصابة سلامة رأفت من بلدة بيرزيت”.

وأضافت المصادر للوكالة أن “قوات الاحتلال اختطفت جثماني الشهيدين واعتقلت المصاب”.

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر عائلية باستشهاد الشابين خالد الدباس وباسل بصبوص برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم خلال اقتحام محيط مخيم الجلزون برام الله واختطاف جثمانيهما.

وأفاد شهود عيان تحدثوا لوسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه ثلاثة شبان داخل سيارة، مما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة ثالث خلال اقتحام ضاحية التربية والتعليم برام الله.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان إن “فلسطينييْن حاولا تنفيذ عملية دهس ضد القوات التي ردت وتمكنت من تحييدهما”، كما أعلن عن اعتقال 16 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

المصدر : الأناضول + وسائل إعلام فلسطينية