استشهاد فلسطينييْن وإصابة ثالث برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله

استشهد فجر اليوم الاثنين، فلسطينيان وأُصيب ثالث برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهيئة العامة للشؤون المدنية (وهي جهة تواصل رسمية مع إسرائيل) أبلغتها “باستشهاد مواطنَين اثنين عقب إطلاق الاحتلال النار عليهما قرب مخيم الجلزون شمالي رام الله”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن قوات إسرائيلية اقتحمت ضاحية التربية والتعليم قرب مخيم الجلزون “وأطلقت النار صوب ثلاثة شبان داخل مركبتهم مما أدى لاستشهاد اثنين منهما وهما: باسل بصبوص وخالد عنبر من مخيم الجلزون، وإصابة سلامة رأفت من بلدة بيرزيت”.

وأضافت المصادر للوكالة أن “قوات الاحتلال اختطفت جثماني الشهيدين واعتقلت المصاب”.

مصادر عائلية: "ارتقاء الشابين خالد الدباس وباسل بصبوص برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم خلال اقتحام محيط مخيم الجلزون برام الله، واحتجاز جثمانيهما". pic.twitter.com/JYteTayucA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 3, 2022

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر عائلية باستشهاد الشابين خالد الدباس وباسل بصبوص برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم خلال اقتحام محيط مخيم الجلزون برام الله واختطاف جثمانيهما.

وأفاد شهود عيان تحدثوا لوسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه ثلاثة شبان داخل سيارة، مما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة ثالث خلال اقتحام ضاحية التربية والتعليم برام الله.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان إن “فلسطينييْن حاولا تنفيذ عملية دهس ضد القوات التي ردت وتمكنت من تحييدهما”، كما أعلن عن اعتقال 16 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.