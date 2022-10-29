شاهد: وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين باكتمال تجنيد 300 ألف شخص للقتال في أوكرانيا

أكملت روسيا تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط خلال أكثر من شهر بقليل، كما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الجمعة، خلال حوار نقله التلفزيون الروسي مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال شويغو فيما كان جالسًا أمام بوتين “لقد أنجزت مهمة تجنيد 300 ألف شخص” مشيرًا إلى أن 41 ألفًا منهم موزّعون في وحدات عسكرية في أوكرانيا.

وأضاف “ليس هناك مهمات إضافية مخطط لها” مشيرًا إلى أن روسيا لا تخطط لتعبئة المزيد من جنود الاحتياط والمدنيين في المستقبل القريب.

وشكر بوتين جنود الاحتياط “على تفانيهم في أداء الواجب، وعلى وطنيتهم، وإصرارهم الحازم على الدفاع عن بلادنا، الدفاع عن روسيا التي تعني بالنسبة لهم الوطن، الأسرة، مواطنينا، شعبنا”.

وأقر كل من بوتين وشويغو بمشاكل حدثت في الأيام الأولى للتعبئة الجزئية.

وألقت السلطات الروسية القبض على أكثر من ألفي شخص خلال احتجاجات على التعبئة خاصة في مناطق روسيا التي تسكنها أقليات عرقية اشتكت من كثافة التعبئة فيها وإرسال أبنائها إلى جبهات القتال.

وأمر بوتين بإجراء “تعبئة جزئية” في سبتمبر/أيلول في الوقت نفسه الذي أقر فيه خططًا لضم أراض أوكرانية.

وتلوح في الأفق الآن إحدى أهم معارك الحرب في جنوب أوكرانيا بعد تقدم القوات الأوكرانية هذا الشهر صوب خيرسون.

وتقع المدينة عند مصب نهر دنيبرو الذي يقطع أوكرانيا، وتتحكم المنطقة المحيطة بها في المداخل البرية وإمدادات المياه إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.