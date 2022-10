“تصاعد اليأس والغضب”.. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من العنف بالضفة الغربية المحتلة

أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (تور وينيسلاند)، أمام مجلس الأمن أمس الجمعة، عن قلقه من تصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية المحتلة، وخاصة في نابلس وجنين.

وقال تور وينيسلاند “أقدّم تقريري اليوم في حين تعاني الضفة الغربية المحتلة دوامة سلبية، قُتل وجُرح فيها عدد كبير جدًّا من الأشخاص، معظمهم فلسطينيون في أعمال عنف يومية”.

Constructive meetings yesterday in Nablus & Jenin, incl. w/ key figures in Jenin RC. Discussed the deteriorating security situation & how to restore hope for a political solution. Important to deescalate tensions & focus on concrete & durable steps that will improve the situation — Tor Wennesland (@TWennesland) October 16, 2022

وأكد المنسق الأممي أن تصاعد اليأس والغضب والتوتر المتراكم مرة أخرى في دائرة عنف دامية سيجعل احتواءه صعبًا أكثر فأكثر، معربا عن القلق من “شدة العنف في الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعد اليأس والغضب مرة أخرى”.

وقال المنسّق الأممي “أنا قلق بشأن شدة العنف في الضفة الغربية المحتلة لاسيما مع ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية والهجمات المسلحة التي شنها فلسطينيون ضد إسرائيليين، بما في ذلك جرائم قتل وعنف من جانب مستوطنين”.

UN Envoy @TWennesland: The mounting violence in o. West Bank is fueling a climate of fear, hatred & anger. Crucial 2 reduce tensions immediately to open the space for crucial initiatives aimed at establishing a viable political horizon.

Full statement👇

🔗https://t.co/f2UllORPg9 pic.twitter.com/5BeR25E5R9 — UNSCO (@UNSCO_MEPP) October 8, 2022

رسالة واضحة

وقال المنسق الأممي إنه قدّم لجميع الأطراف رسالة واضحة مفادها أن الأولوية الملحّة تكمن في تهدئة الوضع، وشدد على أن هذا لا يمكن أن يكون الهدف في حد ذاته، ودعا إلى “العودة إلى العملية السياسية”.

وحذر من أنه إذا لم تتم معالجة القضايا السياسية التي تشكل أساس المشكلة، فسوف يستمر تزايد الريبة والعداء المتجذّرَين بعمق، مشيرًا إلى إحباط الفلسطينيين وغضبهم المتزايدَين بعد عقود من الاحتلال الإسرائيلي.

وفجر أمس الجمعة استشهد فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، وهي الواقعة الأحدث في أسبوع شهد ارتقاء عدد من الشهداء في نابلس.

#WestBank: Surge in violence raises concerns about possible resumption of unlawful targeted killings by Israeli forces. Any killing or targeting of individuals without imminent threat to life or serious injury may amount to extrajudicial execution. 👉 https://t.co/IyQMaG9biB pic.twitter.com/WzweDcatXS — UN Human Rights (@UNHumanRights) October 28, 2022

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية وفرضت قيودًا مشددة على الحركة في نابلس، حيث تصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة بشمال الضفة الغربية المحتلة، وخاصة في منطقتي نابلس وجنين.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني، وهي أكبر حصيلة قتلى في الضفة الغربية منذ ما يقرب من 7 سنوات.

وفي هذا السياق، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة (لوسيا إلمي) في وقت سابق إن 2022 يُعد الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية منذ 16 عامًا، نتيجة الزيادة المقلقة في أعمال العنف والقيود المفروضة على الحركة بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال تعتقل شابًا بعد الاعتداء عليه في شارع العين ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى pic.twitter.com/ibvPg07lpT — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 29, 2022

وقالت المسؤولة الأممية في بيان صحفي “مع مقتل ما لا يقل عن 105 فلسطينيين بينهم 26 طفلًا على أيدي قوات الاحتلال، كان 2022 أكثر الأعوام دموية منذ 2006 -في المتوسط ​​الشهري- للفلسطينيين المقيمين في الضفة المحتلة بما في ذلك شرقي القدس”.

وأفادت بارتفاع المعدل الشهري للضحايا الفلسطينيين بنسبة 57% مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى استشهاد 15 فلسطينيًّا بينهم 6 أطفال على أيدي قوات الاحتلال في عمليات البحث والاعتقال أو تبادل إطلاق النار أو خلال مواجهات منذ مطلع شهر أكتوبر.