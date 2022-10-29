العثور على جثة رجل على متن طائرة في ألمانيا قادمة من إيران

أعلنت الشرطة الألمانية، الجمعة، العثور على جثة رجل في الهيكل السفلي داخل غرفة عجلات إحدى الطائرات التابعة لشركة لوفتهانزا خلال رحلة من إيران إلى مطار مدينة فرانكفورت في ألمانيا.

وقالت شرطة فرانكفورت في بيان إن موظفين في مطار فرانكفورت اكتشفوا جثة رجل، صباح الخميس، على متن طائرة من طراز إيرباص (إيه340-300) خلال عملية صيانة روتينية بعد وصولها من العاصمة الإيرانية.

وأضافت الشرطة أنه تم العثور على علبة أكسجين بالإضافة إلى قناع بجانب الجثة الهامدة، مشيرة إلى أنه لم يتوافر المزيد من المعلومات حول هوية الرجل أو ظروف الحادث.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث، وحضرت السلطات المسؤولة في موقع الحادث للتحقيق في ملابسات القضية.

ووفقًا لجدول رحلات لوفتهانزا، تستغرق الرحلة المباشرة من طهران إلى فرانكفورت 5 ساعات ونصف ساعة تقريبًا.

وأظهر موقع الشركة الألمانية على الإنترنت أنه تم إلغاء رحلة يوم الجمعة المعتادة بعد اكتشاف الحادث.

بدورها، صرحت شركة لوفتهانزا أنها ستستأنف رحلاتها إلى طهران بدءًا من السبت، بعد إلغائها يومي الخميس والجمعة كإجراء احترازي عقب الحادث.

وأضافت شركة الطيران الألمانية أنها ستقوم بفحص شامل على يد عدد من الخبراء الداخليين ومسؤولين بالسلطات قبل عودة الطيران مرة أخرى إلى طهران.