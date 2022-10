نواب بريطانيون يطالبون وزير الخارجية بالتحرك لإنقاذ حياة علاء عبد الفتاح

وقّع 64 عضوًا في البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات خطابًا موجهًا إلى وزير الخارجية جيمس كليفرلي يطالبون فيه بالتحرك واتخاذ إجراءات لإنقاذ الناشط السياسي المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح، قبل أيام من بدء قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية.

64 parliamentarians from across the UK's political spectrum are today calling on @jamescleverly to take urgent action to save Alaa before #COP27 begins in Egypt.

Alaa desperately needs focus from the government to cut through the chaos before it's too late. #FreeAlaa pic.twitter.com/6IF5XZs49I

— Free Alaa (@FreedomForAlaa) October 27, 2022