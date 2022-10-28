مطار إسطنبول.. الأول بين مطارات أوربا من حيث عدد المسافرين

حلّ مطار إسطنبول الدولي في المركز الأول بين مطارات أوربا من حيث عدد المسافرين في الربع الثالث من العام الجاري.

ووفقا لبيان صادر عن المجلس الدولي للمطارات الأوربية، تصدر مطار إسطنبول المطارات الأوربية في عدد المسافرين بنحو 20 مليون مسافر في الربع الثالث من عام 2022.

NEW DATA ✈️ During peak summer months, Europe's airports saw passenger volumes recovering to 88% of pre-pandemic volumes. See our graphics for Top 10 airports per traffic volumes in Q3 2022. 👇

More info in our Press Release: https://t.co/k4fAaDP00Q pic.twitter.com/wSymPbPW0J — ACI EUROPE (@ACI_EUROPE) October 27, 2022

وأوضح البيان أن عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول الدولي خلال الربع الثالث من العام بلغ 19 مليون و957 ألف و147 مسافرًا.

وأشار البيان أن مطار إسطنبول كان أكثر المطارات ازدحاما في أوربا خلال الفترة المذكورة متجاوزا مطارات لندن وباريس وأمستردام.

وبحسب البيان فقد حل مطار أنطاليا الدولي في المرتبة السابعة لأكثر المطارات ازدحامًا في أوربا، حيث بلغ عدد المسافرين عبره 14 مليونًا و593 ألفًا و276 مسافرًا خلال الفترة المذكورة.