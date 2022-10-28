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مطار إسطنبول.. الأول بين مطارات أوربا من حيث عدد المسافرين

مطار إسطنبول (رويترز)
28/10/2022-|آخر تحديث: 28/10/202204:44 PM (مكة المكرمة)

حلّ مطار إسطنبول الدولي في المركز الأول بين مطارات أوربا من حيث عدد المسافرين في الربع الثالث من العام الجاري.

ووفقا لبيان صادر عن المجلس الدولي للمطارات الأوربية، تصدر مطار إسطنبول المطارات الأوربية في عدد المسافرين بنحو 20 مليون مسافر في الربع الثالث من عام 2022.

وأوضح البيان أن عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول الدولي خلال الربع الثالث من العام بلغ 19 مليون و957 ألف و147 مسافرًا.

وأشار البيان أن مطار إسطنبول كان أكثر المطارات ازدحاما في أوربا خلال الفترة المذكورة متجاوزا مطارات لندن وباريس وأمستردام.

وبحسب البيان فقد حل مطار أنطاليا الدولي في المرتبة السابعة لأكثر المطارات ازدحامًا في أوربا، حيث بلغ عدد المسافرين عبره 14 مليونًا و593 ألفًا و276 مسافرًا خلال الفترة المذكورة.

المصدر : الأناضول