بلغت 44 مليار دولار.. كيف تمكن إيلون ماسك من تمويل صفقة تويتر؟

تمكن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر من الاستحواذ على منصة التغريدات القصيرة في صفقة تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

وبدأت مسيرة استحواذ ماسك على الموقع في 4 أبريل/ نيسان الماضي، عندما كشف عن امتلاكه حصة قدرها 9.2% في الشركة، مما جعله أكبر مساهم فيها.

وحاول ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا تجنب المساهمة بأكثر من 15 مليار دولار من أمواله الخاصة في صفقة الاستحواذ على تويتر.

وسعى رجل الأعمال الذي تبلغ قيمة أصوله نحو 220 مليار دولار -بحسب مجلة فوربس- في بداية الصفقة الحصول على مبلغ 12.5 مليار دولار بالاعتماد على قروض من البنوك بضمان أسهمه في شركة تسلا، لكنه سرعان ما تخلى عن الفكرة.

وباع ماسك ما قيمته نحو 15.5 مليار دولار من أسهم تسلا على مرحلتين، الأولى في أبريل والثانية في أغسطس/آب من العام الجاري، كما دفع 27 مليار دولار نقدا من أمواله الخاصة في الصفقة.

تفاصيل الصفقة

وتعاونت من أجل إتمام الصفقة مجموعات استثمارية وصناديق كبري، من بينها رجل الأعمال لاري إليسون المؤسس المشارك لشركة البرمجيات (أوراكل)، وكتب إليسون شيكا بقيمة مليار دولار كجزء من ترتيب الصفقة.

وحصل ماسك على قرابة 13 مليار دولار على هيئة قروض من مصارف، أبرزها من بنك (مورغان ستانلي) الذي بلغت مساهمته نحو 3,5 مليار دولار.

وساهمت في باقي قيمة المبلغ بنوك (بنك أمريكا) ومؤسسة (ميتسوبيشي فاينانشل غروب) المصرفية اليابانية ومصرف (ميزوهو) الياباني و(باركليز) ومصرف (سوسييتيه جينيرال) الفرنسي ومصرف (بي إن بي باريبا).

واستثمرت أيضا شركة قطر القابضة التي يتحكم بها صندوق الثروة السيادي القطري المعروف بـ (جهاز قطر للاستثمار) في الصندوق.

وتم تقديم ملف الصفقة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الخميس، لتأكيد عملية الاستحواذ.

أولى القرارات

وبمجرد سيطرته على تويتر، قرر ماسك إقالة عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم “بتضليله” بشأن عدد حسابات البريد العشوائي.

ودخل ماسك إلى مقر تويتر، الأربعاء، بابتسامة كبيرة وغير وصفه في ملفه الشخصي على المنصة إلى (شيف تويت) أو رئيس تويتر.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

وفي السياق، حاول ماسك تهدئة مخاوف الموظفين من حدوث تسريحات كبيرة، وأكد للمعلنين أن انتقاداته السابقة لقواعد تعديل المحتوى لن تضر بجاذبية المنصة.

وقال في رسالة مفتوحة للمعلنين يوم الخميس “من الواضح أن تويتر لا يمكن أن يصبح مكانا مجانيا للجميع، حيث يمكن قول أي شيء دون عواقب”.