استشهاد فلسطينيَّين برصاص الاحتلال جنوب نابلس (فيديو)

استشهد فجر اليوم الجمعة، فلسطينيان وأصيب ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن المواطن عماد أبو رشيد (47 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البطن والصدر والرأس، وأُعلن عن استشهاده، كما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد أحد المصابين وهو الشاب رمزي سامي زَبَارَة (35 عاما) متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في القلب.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحالة الصحية للشاب الثالث مستقرة بعد إجراء عملية جراحية له في مستشفى رفيديا الحكومي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشهيدين من مخيم عسكر، وهما من ضباط جهاز الدفاع المدني ومن رواد العمل الوطني والتنظيمي والمجتمعي.

📹 متابعة صفا | فيديو يوثق لحظة اعتقال ونقل الشاب الجريح بعد إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه مركبته قرب حاجز حوارة جنوب نابلس التي استشهد فيها مواطنين فجر اليوم pic.twitter.com/eCFRlslwPA — وكالة صفا (@SafaPs) October 28, 2022

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أصابت الشاب رامي جمال عواد من بلدة عورتا برصاصة في القدم، خلال انتظاره على الحاجز للمرور، ثم اعتقلته.

ونقلت وكالة الأناضول عن شاهد عيان أن قوات الجيش أطلقت النار في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، على مركبة فلسطينية قرب حاجز حوارة العسكري جنوبي نابلس.

شاهد| السيارة التي استهدفتها قوات الاحتلال عند حاجز حوارة جنوب نابلس. pic.twitter.com/a6gLe39gES — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 27, 2022

من جانبه، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان “وقوع هجوم وإطلاق نار من سيارة عابرة باتجاه موقع عسكري قرب مدينة نابلس.

وأضاف “رصدت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بنشاط استباقي في المنطقة مركبتين مشبوهتين في المنطقة وأطلقت النار عليهما، وتم رصد إصابات” بحسب البيان.

#شاهد | تغطية صحفية: "لحظة الإعلان عن ارتقاء شـــ ـهيد في مستشفى رفيديا بنابلس". pic.twitter.com/9EdgxQQfkP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 27, 2022

وأوضح جيش الاحتلال في بيانه حول الحادثة “أنه لم تقع أي خسائر في قواته”.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصار نابلس لليوم الـ18 على التوالي وتعطّل حركة المواطنين.