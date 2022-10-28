بعد 51 يوما.. رحالة سعودي يصل قطر مشيا على الأقدام لحضور كأس العالم (فيديو)

وصل الرحالة السعودي عبد الله السلمي، الجمعة، إلى منفذ أبو سمرة على الحدود السعودية مع قطر، بعد أن خاض رحلته مشيًا على الأقدام من مدينة جدة لحضور فعاليات كأس العالم قطر 2022.

ونشر عبد الله السلمي (33 عامًا)، الجمعة، مقطعًا مصورًا يوثق لحظة وصوله إلى الأراضي القطرية، موضحًا أنه سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد 4 أيام من اليوم الجمعة.

اللقطات الأولى لوصول الرحال السعودي عبدالله السلمي إلى منفذ أبو سمرة الحدودي حيث إنطلق في رحلته مشيا على الأقدام من جدة إلى الدوحة لحضور #كأس_العالم #قطر2022#قنوات_الكاس pic.twitter.com/xcIHQD5Q6R — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 28, 2022

وقال السلمي “بعد 51 يوم وصلنا قطر، ربي لك الحمد بعد 4 أيام نصل إلى الدوحة لنبدأ الاحتفال بأجمل كأس عالم في التاريخ. أشوفكم بالدوحة”.

وكان السلمي قد نقل تفاصيل رحلته أولًا بأول عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قطع 1600 كيلو متر على الأقدام في رحلة انطلق فيها منذ شهر ونصف تقريبًا.

واستعرض السلمي المواقف والصعوبات التي واجهته خلال الرحلة الطويلة من جدة إلى الدوحة، حيث التقى خلالها بالعديد من الأشخاص الذين عبّروا عن دعمهم الكبير له وللمجهود الذي يبذله.

وحرص السلمي على تقديم الشكر لبطل الراليات مبارك الهاجري بعد أن التقى به مصادفة خلال رحلته إلى الدوحة، حيث أكد أن هذا اللقاء شجعه كثيرًا لإكمال الطريق.

أثناء رحلتي من #جدة إلى #الدوحة مشيًا على الاقدام لحضور #كأس_العالم_قطر_2022 إلتقيت بالاستاذ/ مبارك الهاجري @Mubarakalhajri7 بطل الراليات شكرًا له على دعمه وتشجيعه وتحفيزه لي 🤍🙏🏻 pic.twitter.com/6PYz0gXcKz — الرحال عبدالله السلمي (@Abdul_THC) October 20, 2022

ويروي السلمي أنه ينطلق على الطريق عقب صلاة الفجر ويستمر في المشي حتى الساعة 11 قبيل الظهر، حيث يحاول العثور على مكان رطب بعيدًا عن حرارة الشمس ليستريح به حتى الساعة 1 ظهرًا.

وأضاف أنه يكمل رحلته مشيًا على الأقدام حتى موعد غروب الشمس، وآنذاك ينصب خيمته ويحضر الطعام حتى موعد الشروق مرة أخرى.

وأوضح السلمي أن لديه خبرة كبيرة في رياضة المشي وضوابط التخييم والأماكن التي تصلح للبقاء بها، وهذا ما ساعده كثيرًا على قطع تلك المسافة.

ومن المتوقع أن تستقبل قطر عددًا كبيرًا من المشجعين السعوديين المتحمسين لحضور مباريات كأس العالم، لذا حرصت الدولتان على توفير الكثير من سبل الراحة لتيسير السفر خلال البطولة.

وكان المهندس ثاني الزراع مدير إدارة عمليات النقل في اللجنة العليا للمشاريع والإرث كشف، الأسبوع الماضي، عن توفير حافلات لنقل الجمهور السعودي عبر منفذ سلوى الحدودي إلى منفذ أبو سمرة القطري لتسهيل حضور المباريات.