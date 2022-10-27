وزير الدفاع التركي: زيارة نظيري الإسرائيلي تسهل حل بعض القضايا العالقة (فيديو)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن زيارة نظيره الإسرائيلي بيني غانتس إلى أنقرة ستساعد في حل بعض القضايا العالقة.

وأوضح أكار خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن زيارة نظيره الإسرائيلي “تهدف إلى تعزير التعاون والحوار الثنائي بين البلدين، بجانب العمل على تسهيل حل بعض القضايا العالقة لا سيما قضية فلسطين”.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: (İsrail Savunma Bakanı’nın ziyareti) "Bu ziyaret dolayısıyla ilişkilerimizin daha da gelişeceğini, diyaloğumuzun artacağını, bazı çözüm yollarının bulunacağını ve bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.”https://t.co/CT8NYbNnuc pic.twitter.com/tnFsWdC6K2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2022

وتابع “تركيا وإسرائيل لاعبان مهمان في المنطقة، ولدينا روابط مهمة وقيم مشتركة على الصعيدين التاريخي والثقافي”.

وفي السياق، نوه الوزير التركي إلى أن تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين لا سيما في مجالات الدفاع والأمن والطاقة “سيؤدي إلى تطورات مهمة فيما يتعلق بالسلام والاستقرار الإقليميين”.

ولفت إلى أن هذه الزيارة أثمرت عن تبادل للمعلومات ولوجهات النظر حول ما يمكن القيام به لتعزيز الأمن والاستقرار وزيادة التعاون في المنطقة.

وأعرب في ختام تصريحاته عن رغبته في أن تسهم مباحثاته مع نظيره الإسرائيلي في تعزيز العلاقات بين البلدين وإحلال السلام في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد نشرت لقطات مصورة من اللقاء الذي جاء بعد انقطاع طويل عن استقبال تركيا أي وزير دفاع إسرائيلي.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي “ليس سرًا أن علاقاتنا تواجه تحديات”، مشيرًا إلى أن تركيا تعد من بين أكبر 5 شركاء تجاريين لبلاده.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz, heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Her iki Bakan görüşme sonrası ikili iş birliğinin ve diyaloğun artırılmasına vurgu yapan açıklamalar yaptı.https://t.co/CT8NYbNnuc pic.twitter.com/P48CxFqXYS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2022

وأضاف أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون في التجارة والسياحة والصناعة ومجالات أخرى، لافتًا إلى المستقبل الواعد الذي يعتمد على المصالح المشتركة بالحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.

وحرص الوزير الإسرائيلي خلال كلمته على تقديم الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره التركي والمؤسسات الأمنية المشاركة في إزالة “عدد مقلق من التهديدات ضد المواطنين الإسرائيليين واليهود في تركيا بفضل الاتصال الوثيق والسري”.

وتطرق أيضًا إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط وشرقي المتوسط، مسلطًا الضوء على “الدور التركي في ضمان الاستقرار العالمي”، لكون أنقرة حليفة لواشنطن في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأردف “يمكننا بناء جسور تفاهم مع تركيا بهدف تقليل الصراعات لصالح جميع الأطراف المعنية، في الوقت الذي نحافظ فيه على شراكات قوية مع أصدقائنا في اليونان وقبرص ودول الخليج”.

وغرد غانتس على تويتر عقب لقائه بنظيره التركي “لقد انتهيت للتو من لقاء طويل وجيد مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وزارة الدفاع في أنقرة، واتفقنا على تعزيز العلاقات الأمنية الرسمية بين الدول بعد عقد من الزمن”.

סיימתי כעת פגישה ארוכה וטובה עם שר ההגנה הטורקי, חולוסי אקאר, במשרד ההגנה באנקרה. בפגישה, אליה הצטרף מנכ"ל משרד הביטחון אלוף במיל' אמיר אשל, סיכמנו על חיזוק יחסי הביטחון הרשמיים בין המדינות, לאחר עשור. pic.twitter.com/IUFCu6t5ce — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) October 27, 2022

وكان الرئيس التركي استقبل وزير الدفاع الإسرائيلي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وذكرت وكالة الأناضول أن اللقاء تم بعيدًا عن عدسات الإعلام وبحضور وزير الدفاع التركي.

ويذكر غانتس أنه قام بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك خلال زيارته، حيث وضع إكليلًا من الزهور.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت تركيا تعيين شاكر أوزقان طورونلر سفيرًا لها لدى إسرائيل.

وجاءت تلك الخطوة في أعقاب زيارة هي الأولى منذ 15 عامًا، للرئيس الإسرائيلي إلى تركيا ولقاء آخر جمع الرئيس التركي ورئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد زار تركيا في مارس/آذار الماضي، بناء على دعوة تقدم بها أردوغان في يناير/كانون الثاني الماضي.

وآنذاك، دعا الرئيس التركي نظيره الإسرائيلي لإجراء محادثات قال الجانبان إنها تهدف لاستكشاف سبل تعميق التعاون بينهما، وأن البلدين يمكنهما العمل معًا لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوربا، وهي فكرة طرحت لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا.