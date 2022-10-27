وزير الخارجية الأمريكي: لا أرى إمكانية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني على المدى القصير

كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، أنه لا يرى مجالا يُذكر لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، منحيا بذلك على ما قال إنه “إدخال قضايا غير جوهرية” في النقاشات.

وخلال فعالية نظمتها قناة (بلومبرغ نيوز) قال بلينكن عن اتفاق 2015 -والمسمى رسميًا (خطة العمل الشاملة المشتركة)- إنه لا يرى “إمكانية على المدى القصير للمضي قدما” فيه.

وفسّر ذلك بقوله “الإيرانيون سيواصلون محاولة إدخال قضايا غير جوهرية في النقاشات حول خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وتعهّد بلينكن أن تمنع الولايات المتحدة إيران من تطوير سلاح نووي مضيفًا “ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي عمليًا أفضل وسيلة وأكثرها فاعلية”.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بعد اتهام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بـ”المماطلة” في إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه في فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.

وعقب تولي الرئيس جو بايدن لمنصبه أعرب عن رغبته في العودة للاتفاق لكن مساعديه رفضوا مطالب إيرانية من بينها أن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تحقيقاتها بشأن نشاط نووي سابق مفترض.