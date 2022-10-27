“مصر غرقت في شبر ماء”.. مدونون غاضبون من تأثر شوارع مصر بالأمطار (فيديو)

تصدّر الحديث عن الأمطار وما فعلته بشوارع مصر حديث المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، مع نشر صور ومقاطع فيديو توثق تجمعات المياه في العديد من مناطق العاصمة القاهرة.

وتوفي شاب صعقًا بالكهرباء بسبب موجة الطقس السيئ هذه، بحسب وسائل إعلام مصرية، كما أدت الأمطار إلى شلل مروري تام، بالإضافة إلى تأثر أحياء راقية ومدن جديدة بأولى موجات هذا الشتاء.

وهيمن على مواقع التواصل المصرية غضب شديد إزاء ما حدث بسبب موجة الأمطار الموسمية، وعلق الصحفي فتحي أبو حطب قائلا “كل هذه الطرق والكباري والديون، وفشلنا في حل مشكلة غرق الشوارع. الأولويات كانت بعيدة عن احتياجات الناس وهذا هو الدليل”.

البلد بتغرق ف شبر ميه كفاية كباري عايزين بلاعات#السيسى #مصر pic.twitter.com/DXDxyky8os — Aml Tahawy (@AmlTahawy2) October 26, 2022

وكتبت فريدة “في أرقى أحياء القاهرة، قليل من المطر أدى إلى فيضان والسبب: عندما يتم تنفيذ البنية التحتية بأقل القليل من التكاليف بهدف الربح”.

وعلق أسامة ساخرًا “وأنتم لماذا لم تفعلوا شيئا بأموالكم الخاصة؟ لماذا تلومون الحكومة على كل شيء”؟ وتساءل مغرد آخر “كيف لدولة مثل مصر يحدث فيها نفس الأمر كل شتاء؟ يأتي بعض المطر فتغرق الشوارع وتصبح غير صالحة للمشي ولا لركوب السيارة، أساسيات الشوارع عندنا من صرف وغيره معدومة”.

بحيرة البجع بالمصرى 😂😂😂 pic.twitter.com/xdMmisGU2J — standing alone (3lwani) Ⓜ (@hakim3lwani) October 27, 2022

وكتبت مغردة “أعتذر عن أمنياتي أن تمطر الدنيا في القاهرة يا شباب. القاهرة غرقت في شبر مياه حرفيا، نزلات وطلعات الكباري ليس لها صرف، والأوتوستراد والدائري والكورنيش واقفة لأن الدنيا أمطرت نصف ساعة”.

لكن غرق الشوارع لم يمنع بعض المصريين من الفرح باستقبال الأمطار أيضا، فقد خرج البعض “للشقلبة” في الشارع كما استمتع أطفال باللعب في المياه.

وكان مركز التنبّؤ بالفيضانات في مصر قد دعا مطلع الأسبوع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الأضرار الناجمة عن غزارة الأمطار.