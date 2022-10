مدينة لوسيل في قطر.. وجهة جديدة للسياحة العلاجية (فيديو)

حققت السياحة العلاجية نموًا كبيرًا في دولة قطر خلال الأعوام الأخيرة وارتفعت إيراداتها، وخاصة في مدينة لوسيل التي صارت جاذبة لاستثمارات كبيرة في مجال الرعاية الصحية.

وقال الدكتور محمد سعدة -استشاري زراعة الأسنان وجراحة الفم في مركز ماربل الطبي- خلال مقابلة مع برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر إن عددًا كبيرًا من المرضى كانوا يعالجون في الخارج، اختاروا استكمال العلاج داخل قطر.

وأكد أن السياحة العلاجية قد حققت نموًا كبيرًا في دولة قطر، وارتفعت إيراداتها وخاصة في مدينة لوسيل والتي وقع عليها الاختيار لتكون مركزًا رئيسًا لمركز ماربل الطبي، كما أنها جاذبة للاستثمارات الكبيرة في مجال الرعاية الصحية.

وأشار في حديثه للجزيرة مباشر إلى النمو الكبير في السياحة العلاجية المعاكسة، حيث استقبل مركز ماربل خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من المرضى الذين كانوا يعالجون في الخارج، ولكنهم اختاروا استكمال العلاج داخل قطر.

وأكد ضرورة الاهتمام براحة المريض النفسية من خلال توفير مكان واسع، وهو ما يميز مدينة لوسيل عن غيرها من المدن المزدحمة، مع سهولة التعامل والتحويل بين التخصصات عبر تقديم باقات تنافسية تسهم بشكل مهم في دعم السياحة العلاجية.

