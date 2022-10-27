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مدينة لوسيل في قطر.. وجهة جديدة للسياحة العلاجية (فيديو)

مدينة لوسيل.. وجهة جديدة للسياحة العلاجية (مواقع التواصل)
27/10/2022

حققت السياحة العلاجية نموًا كبيرًا في دولة قطر خلال الأعوام الأخيرة وارتفعت إيراداتها، وخاصة في مدينة لوسيل التي صارت جاذبة لاستثمارات كبيرة في مجال الرعاية الصحية.

وقال الدكتور محمد سعدة -استشاري زراعة الأسنان وجراحة الفم في مركز ماربل الطبي- خلال مقابلة مع برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر إن عددًا كبيرًا من المرضى كانوا يعالجون في الخارج، اختاروا استكمال العلاج داخل قطر.

وأكد أن السياحة العلاجية قد حققت نموًا كبيرًا في دولة قطر، وارتفعت إيراداتها وخاصة في مدينة لوسيل والتي وقع عليها الاختيار لتكون مركزًا رئيسًا لمركز ماربل الطبي، كما أنها جاذبة للاستثمارات الكبيرة في مجال الرعاية الصحية.

وأشار في حديثه للجزيرة مباشر إلى النمو الكبير في السياحة العلاجية المعاكسة، حيث استقبل مركز ماربل خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من المرضى الذين كانوا يعالجون في الخارج، ولكنهم اختاروا استكمال العلاج داخل قطر.

وأكد ضرورة الاهتمام براحة المريض النفسية من خلال توفير مكان واسع، وهو ما يميز مدينة لوسيل عن غيرها من المدن المزدحمة، مع سهولة التعامل والتحويل بين التخصصات عبر تقديم باقات تنافسية تسهم بشكل مهم في دعم السياحة العلاجية.

وأشار إلى أن زيادة المرافق الصحية ومراكز الأسنان الخاصة في دولة قطر نتيجة ارتفاع عدد السكان والزوار في المنطقة ووجود منشآت جاهزة لهذا التحدي، عزز استمرار رفد الاقتصاد والسياحة العلاجية بعوائد مالية دائمة.

وأكد أن تقديم خدمات صحية متميزة، بات جاذبًا كبيرًا لمرضى من دول أوربية وآسيوية وأفريقية، كما أسهم في خفض نسب سفر أبناء قطر للعلاج في أوربا وآسيا.

التميز في ماربل

ويتميز جراحو الفم والوجه والفكين في مركز ماربل الطبي على وجه الخصوص بتنفيذ أصعب العمليات الجراحية الوجهية التي تسهم في كل من العمليات الترميمية للأنسجة الرخوة والصلبة، إضافة إلى التطور التقني لأجهزة التشخيص التي لا تتوافر في العديد من المراكز الطبية في البلاد والموجودة في مركز ماربل الطبي، مما سهل على الطبيب تحديد المشكلة ومكانها ثم تحديد العلاج المناسب بجودة أعلى ووقت أسرع.

وأضاف الدكتور محمد سعدة بصفته الاستشاري بزراعة الأسنان وجراحة الفم في مركز ماربل، إن طب الأسنان يهتم بالوقاية من أمراض الفم وتعزيز صحة الفم من خلال تقييم احتياجات صحة الفم والأسنان للفئات جميعها والأعمار كافة ورسم سياسات صحة الفم وتطويرها.

وتتعد تخصصات طب الأسنان وتشمل طب جذور وأعصاب الأسنان وطب تركيبات وتعويضات الأسنان وطب تقويم الأسنان وطب جراحة اللثة وطب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى طب الأسنان الجنائي.

المصدر : الجزيرة مباشر