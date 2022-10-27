مدينة لوسيل في قطر.. وجهة جديدة للسياحة العلاجية (فيديو)

حققت السياحة العلاجية نموًا كبيرًا في دولة قطر خلال الأعوام الأخيرة وارتفعت إيراداتها، وخاصة في مدينة لوسيل التي صارت جاذبة لاستثمارات كبيرة في مجال الرعاية الصحية.

وقال الدكتور محمد سعدة -استشاري زراعة الأسنان وجراحة الفم في مركز ماربل الطبي- خلال مقابلة مع برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر إن عددًا كبيرًا من المرضى كانوا يعالجون في الخارج، اختاروا استكمال العلاج داخل قطر.

وأكد أن السياحة العلاجية قد حققت نموًا كبيرًا في دولة قطر، وارتفعت إيراداتها وخاصة في مدينة لوسيل والتي وقع عليها الاختيار لتكون مركزًا رئيسًا لمركز ماربل الطبي، كما أنها جاذبة للاستثمارات الكبيرة في مجال الرعاية الصحية.

وأشار في حديثه للجزيرة مباشر إلى النمو الكبير في السياحة العلاجية المعاكسة، حيث استقبل مركز ماربل خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من المرضى الذين كانوا يعالجون في الخارج، ولكنهم اختاروا استكمال العلاج داخل قطر.

وأكد ضرورة الاهتمام براحة المريض النفسية من خلال توفير مكان واسع، وهو ما يميز مدينة لوسيل عن غيرها من المدن المزدحمة، مع سهولة التعامل والتحويل بين التخصصات عبر تقديم باقات تنافسية تسهم بشكل مهم في دعم السياحة العلاجية.

Learn more about the story of Lusail City. Boasting residential buildings, hotels, sporting facilities and state-of-the-art public transport, Lusail City hosts a special place in the country’s history – and this year will host the biggest football match on the planet. @qataridiar pic.twitter.com/oKveBITX7l — SC News (@roadto2022news) September 4, 2022

وأشار إلى أن زيادة المرافق الصحية ومراكز الأسنان الخاصة في دولة قطر نتيجة ارتفاع عدد السكان والزوار في المنطقة ووجود منشآت جاهزة لهذا التحدي، عزز استمرار رفد الاقتصاد والسياحة العلاجية بعوائد مالية دائمة.

وأكد أن تقديم خدمات صحية متميزة، بات جاذبًا كبيرًا لمرضى من دول أوربية وآسيوية وأفريقية، كما أسهم في خفض نسب سفر أبناء قطر للعلاج في أوربا وآسيا.

“هل تزوير الابتسامة يجعلك تشعر بالسعادة؟”

في دراسة نُشرت بمجلة نيتشر هيومن بيهيفير قام باحثون بتجنيد 3 آلاف و800 متطوع من 19 دولة لبحث مسألة الابتسام المزيف، ومدى تأثيره الفعلي على الحالة النفسية.. تعرف أكثر على التفاصيلhttps://t.co/v5PIrOTNPH#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/QI2zTbOqu2 — مع الحكيم (@m3alhakim) October 24, 2022

التميز في ماربل

ويتميز جراحو الفم والوجه والفكين في مركز ماربل الطبي على وجه الخصوص بتنفيذ أصعب العمليات الجراحية الوجهية التي تسهم في كل من العمليات الترميمية للأنسجة الرخوة والصلبة، إضافة إلى التطور التقني لأجهزة التشخيص التي لا تتوافر في العديد من المراكز الطبية في البلاد والموجودة في مركز ماربل الطبي، مما سهل على الطبيب تحديد المشكلة ومكانها ثم تحديد العلاج المناسب بجودة أعلى ووقت أسرع.

#شاهد

📌 هل الجراحة التجميلة هي الحل الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه؟

📌 أم أنه هناك حلول وطرق بديلة يمكن استخدامها قبل قرار الجراحة ؟

– مع د. سارة قرباني أخصائية جراحات التجميل والترميم في مركز ماربل الطبي – قطر.#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Bi1qtaydzS — مع الحكيم (@m3alhakim) September 13, 2022

وأضاف الدكتور محمد سعدة بصفته الاستشاري بزراعة الأسنان وجراحة الفم في مركز ماربل، إن طب الأسنان يهتم بالوقاية من أمراض الفم وتعزيز صحة الفم من خلال تقييم احتياجات صحة الفم والأسنان للفئات جميعها والأعمار كافة ورسم سياسات صحة الفم وتطويرها.

وتتعد تخصصات طب الأسنان وتشمل طب جذور وأعصاب الأسنان وطب تركيبات وتعويضات الأسنان وطب تقويم الأسنان وطب جراحة اللثة وطب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى طب الأسنان الجنائي.