بعد خفض تاريخي للعملة.. قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمصر (فيديو)

منح صندوق النقد الدولي مصر قرضا قيمته 3 مليارات دولار بحسب ما أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، بالتزامن مع خفض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 15% استجابة لطلب المؤسسة الدولية من بلد تقفز فيه معدلات التضخم.

وفي مؤتمر صحفي عُقد بعد إعلان البنك المركزي عن خفض قيمة العملة، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إنه تم التوصل لاتفاق تمويل قيمته 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر على مستوى الخبراء.

ورحب الصندوق في بيان بتحرك السلطات المصرية نحو “مرونة دائمة لأسعار الصرف والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية”.

وقال إنه من المتوقع أن يحفز الترتيب حزمة تمويل كبيرة لأجل عدة سنوات، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إعلان الوصول للاتفاق مع صندوق النقد الدولي خطوة في إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي قائلا “اليوم نتحرك نحو تحقيق الهدف باقتصاد قومي مستقر”.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية إن اتفاق صندوق النقد الدولي يدعم إفساح المجال للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي.

وقال وزير المالية المصري إن مصر ستحصل على تمويلات بقيمة 9 مليارات دولار تتضمن تمويلات من صندوق النقد وشركاء دوليين آخرين.

وكشف الوزير أن التمويلات تتضمن مليار دولار من صندوق الاستدامة ونحو 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركزي المصري في بيان إنه وضع مجموعة من الإجراءات حتى يعكس الجنيه المصري قيمته أمام العملات الأجنبية بناء على العرض والطلب.

ورفع البنك أسعار الفائدة بنسبة 2% وقرر نظام “سعر صرف مرن” للعملة المحلية، مما أدى إلى تراجعها بنسبة 15.7% اليوم لأدنى مستوى لها على الإطلاق لتصل 22.75 جنيها للدولار بحلول الساعة 10:44 بتوقيت غرينتش.

وسبق أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط بـ14% في مارس/آذار، وواصل تسجيل المزيد من التراجعات التدريجية في الأسابيع الماضية قبل الانخفاض الحاد اليوم.

ووفق وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تُعد مصر إحدى 5 دول في العالم مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار. وفي أغسطس/آب الماضي قال مصرف غولدمان ساكس إن مصر بحاجة إلى قرض بقيمة 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها.