الرئيس اللبناني يوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والحكومة الإسرائيلية توافق على الاتفاق

وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، رسالة بالموافقة على اتفاق تاريخي توسطت فيه الولايات المتحدة يرسم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل، بحسب ما أفاد إلياس بو صعب كبير المفاوضين اللبنانيين.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت، اليوم الخميس، على الاتفاق خلال اجتماع لمجلس الوزراء خُصّص للموضوع.

وقال إلياس بو صعب إن توقيع الرسالة يمثل “عهدا جديدا”، وإن الرسالة ستسلم إلى المسؤولين الأمريكيين عند نقطة حدودية في أقصى جنوب لبنان في الناقورة في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأشادت الأطراف الثلاثة بالاتفاق باعتباره إنجازا تاريخيا، وسيتم توقيع الاتفاق بشكل منفصل في القدس من قبل رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد بعد موافقة حكومته.

وردًّا على سؤال حول ما سيحدث في حالة انتهاك أي من الطرفين اللذين لا يزالان في حالة حرب، قال المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إن الولايات المتحدة ستظل ضامنة للمساعدة على حل أي نزاعات، وقال “إذا انتهك أحد الجانبين الاتفاق فسيخسر كلا الجانبين”.

تسوية غير مسبوقة

ويعتبر الاتفاق تسوية غير مسبوقة بين البلدين، ويفتح الطريق أمام التنقيب عن الطاقة في البحر، كما ينزع فتيل أحد مصادر الصراع المحتملة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، ويمكن أن يخفف من الأزمة الاقتصادية في لبنان.

ويعول لبنان على اكتشاف موارد الطاقة في البحر، ورغم أن ذلك ليس كافيا بمفرده لحل مشاكل البلاد الاقتصادية العميقة فإنه سيكون نعمة كبيرة؛ إذ سيوفر العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها وربما يخفف من انقطاع التيار الكهربائي الخانق.





وتسارعت منذ أشهر التطوّرات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بعد توقف دامَ أشهرا بسبب خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية، قدم الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، الذي تقود بلاده وساطة منذ عامين، بداية الشهر الحالي عرضه الأخير، وأعلن الطرفان موافقتهما عليه.

لبنان “اعترف” بإسرائيل

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن لبنان “اعترف” بدولة إسرائيل من خلال موافقته على اتفاق ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

وقال لابيد في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الاتفاقية “هذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره”.