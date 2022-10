منظمة دولية: مصرع 29 ألف مهاجر غير نظامي أثناء محاولة الوصول إلى أوربا منذ عام 2014

كشفت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 29 ألف مهاجر غير نظامي لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوربا منذ عام 2014.

وأوضح تقرير للمنظمة الدولية أن ازدياد مشكلة الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة، كشف مرة أخرى عن المأساة الإنسانية.

The media plays a critical role on how people perceive migrants. Over 50 journalists are gathered to discuss ways to accurately and ethically report on migration at IOM's Global Migration Media Academy and Migrando Miradas workshop in #Spain. Read 👉 https://t.co/SWlV4Qffvn pic.twitter.com/mVqVmXPIVQ — IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) October 25, 2022

وقالت إن البحر الأبيض المتوسط هو الطريق الأكثر استخداما من المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى دول القارة الأوربية، مشيرة إلى أن البحر المتوسط تحول إلى ما يشبه مقبرة للمهاجرين لكثرة الوفيات فيه.

وذكر تقرير المنظمة أنه خلال العامين الأخيرين فقط، لقي 5 آلاف مهاجر غير نظامي حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوربا، ومنذ مطلع يناير/كانون الثاني 2021، فقد نحو 2836 مهاجرا حياتهم بسبب غرق قواربهم أثناء الانتقال إلى أوربا.

Yesterday, #OceanViking searched for an overcrowded wooden boat reported adrift for many hours. In a race against time & in pitch dark, 56 people (incl.2 women & 27minors, all unaccompanied) were evacuated in international waters, 36NM off Lampedusa. 202 survivors are now onboard pic.twitter.com/u36Q5WUK7P — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) October 26, 2022

مهاجرون “مصابون ومكبّلون”

وفي السياق، أعلنت منظمة (أطباء بلا حدود) غير الحكومية، أمس الثلاثاء، العثور على “3 مهاجرين مكبّلين و4 آخرين مصابين بجروح” في جزيرة ليسبوس اليونانية ببحر إيجة، أحد منافذ المهاجرين واللاجئين للدخول إلى أوربا.

وعثر فريق من المنظمة على المهاجرين بعد تلقي “بلاغ رسمي بشأن مجموعة أشخاص وصلوا حديثا إلى ليسبوس وهم بحاجة إلى علاج عاجل”، كما ذكرت المنظمة في بيان.

وذكر المهاجرون أنهم تعرّضوا للضرب.

وقال منسق المنظمة في ليسبوس “مع اقترابنا سمعنا صرخات، وعندما وصلنا وجدنا 22 شخصا، كانوا جميعهم يبكون، تم تكبيل 3 أشخاص بشدة بقطع من البلاستيك، وأصيب 4 بجروح”.

وبحسب شهادات المهاجرين، فإن “الإصابات نجمت عن عنف مجموعة من الأشخاص غادروا المكان قبل وصول العاملين في المنظمة”.

وأوضحت المنظمة أنها أبلغت الشرطة على الفور بهذا الحادث، وتولت نقل المصابين إلى المستشفى لمتابعة علاجهم.

ولم تعلّق الحكومة اليونانية على الحادث، في حين دعتها المنظمة إلى “اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان تلقي الأشخاص استقبالا آمنا وحماية وتدابير اللجوء”.

وتوجّه منظمات غير حكومية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام اتهامات إلى اليونان، التي أبلغت مرارا عن إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين، وإبعاد الأشخاص الذين يصلون إلى أراضيها للذهاب إلى أوربا الغربية.

In less than 3h, #OceanViking performed 2 rescues in the international waters off Libya, with the assistance from #Colibri2 @PVolontaires.@SOSMedIntl first evacuated 33 people incl. 4 minors (2 unaccompanied) from an unseaworthy & overcrowded wooden boat spotted from the bridge pic.twitter.com/pV8XTQGNJp — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) October 25, 2022

ولطالما نفت الحكومة اليونانية المحافظة هذه الاتهامات، وقالت إنها ملزَمة بضمان “أمن حدودها التي هي أيضا حدود الاتحاد الأوربي” في شرقي المتوسط.

وأعلن وزير الهجرة اليوناني أن هذه السياسة الصارمة أدت إلى “انخفاض كبير” في عدد المهاجرين الوافدين إلى اليونان، وفق قوله.