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الاحتلال يشن حملة اعتقالات وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وسط الفلسطينيين (موافع التواصل)
26/10/2022

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أحياء عدة من مدينة نابلس وقرية عراق بورين جنوبا، واعتقلت 4 مواطنين، في حين اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وشنت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، ودهمت منزلا في منطقة خلة العمود، واعتقلت إياد شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي الذي ارتقى قبل نحو شهرين.

كما حاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد أدهم مبروكة (الشيشاني) في الحي النمساوي واعتقلت عمّه، ودهمت منزلا واعتقلت أحد الأفراد بعد أن أخضعته للتحقيق الميداني.

وفي قرية عراق بورين جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابّا فلسطينيا، في حين أعلنت مديرية التربية والتعليم في نابلس عن تأخير الدوام ساعة واحدة بسبب اقتحام الاحتلال لأحياء عدة من المدينة.

وفي جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من بلدة تقوع، كما اعتقلت فتيين من بلدة عزون شرق قلقيلية، إضافة إلى حملة اعتقالات جديدة شملت مقدسيين.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا، اليوم الأربعاء، 4 شبان من بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة بعد أن دهمت منازلهم وفتشتها.

اقتحام الأقصى

من ناحية أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الاقصى المبارك يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية