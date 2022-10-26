الاحتلال يشن حملة اعتقالات وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أحياء عدة من مدينة نابلس وقرية عراق بورين جنوبا، واعتقلت 4 مواطنين، في حين اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وشنت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، ودهمت منزلا في منطقة خلة العمود، واعتقلت إياد شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي الذي ارتقى قبل نحو شهرين.

كما حاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد أدهم مبروكة (الشيشاني) في الحي النمساوي واعتقلت عمّه، ودهمت منزلا واعتقلت أحد الأفراد بعد أن أخضعته للتحقيق الميداني.

قوات الاحتلال تعتقل الشبان أحمد نبيل أبو عيد، وعبد الله الشيخ، وإبراهيم أبو عيد بعد اقتحام منازلهم في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، فجر اليوم pic.twitter.com/vz50YO985b — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 26, 2022

وفي قرية عراق بورين جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابّا فلسطينيا، في حين أعلنت مديرية التربية والتعليم في نابلس عن تأخير الدوام ساعة واحدة بسبب اقتحام الاحتلال لأحياء عدة من المدينة.

وفي جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من بلدة تقوع، كما اعتقلت فتيين من بلدة عزون شرق قلقيلية، إضافة إلى حملة اعتقالات جديدة شملت مقدسيين.

بالفيديو| الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة https://t.co/9u17QbL8Vj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 26, 2022

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا، اليوم الأربعاء، 4 شبان من بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة بعد أن دهمت منازلهم وفتشتها.

اقتحام الأقصى

من ناحية أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

مصادر محلية: "قوات الاحتلال تزيل صور الشهداء، عن الجدران في بلدة الطور بـ #القدس المحتلة". pic.twitter.com/tp1KIEtjUP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 26, 2022

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى هذه الأثناء بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/pQuDaQq2pG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 26, 2022

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الاقصى المبارك يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.