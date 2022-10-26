قطر تلغي شرط تحليل كورونا المسبق للمواطنين والمقيمين والزائرين

أعلنت وزارة الصحة القطرية أنه سيتم تطبيق مجموعة من التحديثات للإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كوفيد-19 بدءًا من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إنه في ظل استمرار انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بجميع أنحاء العالم وفي دولة قطر، والتطبيق المستمر لبرنامج التطعيم الوطني في قطر، واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر اليوم، سيتم تطبيق مجموعة من التحديثات للإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وستدخل التحديثات الجديدة حيّز النفاذ بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر 2022، وهي ما يلي:

إلزامية إبراز حالة التطبيق الصحي “احتراز” عند دخول المنشآت الصحية في دولة قطر.

إلغاء إجراء فحص المستضدات السريع أو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) للمواطنين والمقيمين بعد الوصول إلى دولة قطر.

إلغاء تقديم أو إبراز نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) أو اختبار المستضدات السريع “سلبية” لجميع الزوار قبل السفر إلى دولة قطر.

وشددت الوزارة على ضرورة استمرار المواطنين والمقيمين والزائرين في اتباع الإجراءات الاحترازية القياسية للحد من مخاطر الإصابة بكوفيد-19، ويشمل ذلك تلقي جميع جرعات التطعيم ضد الفيروس، واتباع إرشادات نظافة اليدين المعتادة، وإجراء الفحص اللازم عند ظهور أعراض الإصابة بكوفيد-19، مع الحرص على اتباع نمط حياة صحي.