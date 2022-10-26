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سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة شمالي الضفة الغربية (فيديو)

سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة شمالي الضفة الغربية (مواقع التواصل)
26/10/2022

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيّرة تابعة له شمالي الضفة الغربية، وقال “لا يوجد خوف من تسريب المعلومات”، على حد وصفه.

وادعى جيش الاحتلال أن الطائرة سقطت “نتيجة خلل تقني أثناء عملية اعتيادية في أجواء نابلس ومنطقتها، وسيتم التحقيق في الأمر”.

وقال جيش الاحتلال في تغريدة على تويتر “سقطت طائرة مسيّرة من نوع (سكاي رايدر) في وقت سابق اليوم بسبب عطل فني، خلال نشاط روتيني في منطقة شمالي الضفة الغربية”.

من ناحية أخرى، قالت وسائل تواصل اجتماعي فلسطينية إن الطائرة سقطت في منطقة نابلس، وذكرت أن طائرة استطلاع إسرائيلية سقطت على سطح بناية في مدينة نابلس.

وسبق أن سقط العديد من الطائرات الإسرائيلية المسيّرة في حوادث مشابهة داخل مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر