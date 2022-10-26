سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة شمالي الضفة الغربية (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيّرة تابعة له شمالي الضفة الغربية، وقال “لا يوجد خوف من تسريب المعلومات”، على حد وصفه.

وادعى جيش الاحتلال أن الطائرة سقطت “نتيجة خلل تقني أثناء عملية اعتيادية في أجواء نابلس ومنطقتها، وسيتم التحقيق في الأمر”.

تغطية صحفية: "صورة الطائرة المسيرة التابعة للاحتلال التي سقطت داخل البلدة القديمة بنابلس". pic.twitter.com/t1RlKDhzKJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 26, 2022

وقال جيش الاحتلال في تغريدة على تويتر “سقطت طائرة مسيّرة من نوع (سكاي رايدر) في وقت سابق اليوم بسبب عطل فني، خلال نشاط روتيني في منطقة شمالي الضفة الغربية”.

🔴 متابعة صفا| طائرة استطلاع إسرائيلية سقطت على سطح إحدى البنايات بمدينة #نابلس pic.twitter.com/nK7n8ko2HL — وكالة صفا (@SafaPs) October 26, 2022

من ناحية أخرى، قالت وسائل تواصل اجتماعي فلسطينية إن الطائرة سقطت في منطقة نابلس، وذكرت أن طائرة استطلاع إسرائيلية سقطت على سطح بناية في مدينة نابلس.

وسبق أن سقط العديد من الطائرات الإسرائيلية المسيّرة في حوادث مشابهة داخل مناطق في الضفة الغربية المحتلة.