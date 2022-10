“توجيه ضربة ساحقة”.. بوتين يشهد مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية (فيديو)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شهد، اليوم الأربعاء، مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.

وأضاف في بيان “أجرت قوات الردع الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية تدريبات وإطلاقًا عمليًا للصواريخ البالستية وصواريخ عابرة”.

وتابع البيان “نُفذت المهام المحددة لتدريب قوات الردع الاستراتيجي بالكامل، وأصابت جميع الصواريخ أهدافها”.

وأظهرت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية وزير الدفاع سيرغي شويغو وهو يقول لبوتين إن المناورات تمثل “توجيه ضربة نووية ساحقة من جانب قوات الدفاع الاستراتيجي ردًا على ضربة نووية من العدو”.

وقال رئيس الأركان فاليري جيراسيموف لبوتين إن المناورات شاركت فيها صواريخ باليستية عابرة للقارات (يارس) وغواصات وطائرات قاذفة استراتيجية (توبوليف).

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن روسيا أبلغتها بأنها ستجري تدريبات نووية روتينية.

وتم بشكل خاص إطلاق صاروخ بالستي على شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، وآخر من مياه بحر بارنتس في القطب الشمالي. تضمنت التدريبات أيضًا طائرات بعيدة المدى من طراز “تي يو95”.

Under the supervision of Putin, today a training exercise for the implementation of a massive nuclear attack in response to the enemy's nuclear attack is being conducted… pic.twitter.com/fbPi3uU6L1

— Sprinter Monitor (@SprinterMonitor) October 26, 2022