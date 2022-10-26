“توجيه ضربة ساحقة”.. بوتين يشهد مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية (فيديو)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شهد، اليوم الأربعاء، مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.

وأضاف في بيان “أجرت قوات الردع الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية تدريبات وإطلاقًا عمليًا للصواريخ البالستية وصواريخ عابرة”.

وتابع البيان “نُفذت المهام المحددة لتدريب قوات الردع الاستراتيجي بالكامل، وأصابت جميع الصواريخ أهدافها”.

وأظهرت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية وزير الدفاع سيرغي شويغو وهو يقول لبوتين إن المناورات تمثل “توجيه ضربة نووية ساحقة من جانب قوات الدفاع الاستراتيجي ردًا على ضربة نووية من العدو”.

‼️💥Putin probó la posibilidad de lanzar un ataque nuclear masivo en respuesta a un ataque nuclear enemigo “Bajo su liderazgo, se está llevando a cabo un entrenamiento, durante el cual se resolverán las tareas de realizar un ataque nuclear masivo por parte de las fuerzas… pic.twitter.com/3z8njObGqr — 𝐽𝑜𝑛𝑎𝘻_𝗭🅾️𝗩_𝗪-𝗣𝗠𝗖💪🇷🇺☭ (@JonaZ_RVvoenkor) October 26, 2022

وقال رئيس الأركان فاليري جيراسيموف لبوتين إن المناورات شاركت فيها صواريخ باليستية عابرة للقارات (يارس) وغواصات وطائرات قاذفة استراتيجية (توبوليف).

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن روسيا أبلغتها بأنها ستجري تدريبات نووية روتينية.

وتم بشكل خاص إطلاق صاروخ بالستي على شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، وآخر من مياه بحر بارنتس في القطب الشمالي. تضمنت التدريبات أيضًا طائرات بعيدة المدى من طراز “تي يو95”.

Under the supervision of Putin, today a training exercise for the implementation of a massive nuclear attack in response to the enemy's nuclear attack is being conducted… pic.twitter.com/fbPi3uU6L1 — Sprinter Monitor (@SprinterMonitor) October 26, 2022

وفي الأسابيع الماضية كرر المسؤولون الروس اتهامهم لأوكرانيا بالتخطيط لاستخدام “قنبلة قذرة” مزودة بمواد مشعة، ولم يقدموا دليلًا على زعمهم.

وتم تصميم القوات “الاستراتيجية” الروسية للرد على التهديدات بما في ذلك عند نشوب حرب نووية، وهي مجهزة بصواريخ عابرة للقارات وقاذفات استراتيجية بعيدة المدى وغواصات وسفن وطيران بحري.

ولطالما هدد المسؤولون الروس باستخدام الأسلحة النووية في حال وجود تهديد وجودي يستهدف دولتهم.

وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن موسكو، أمس الثلاثاء، من استخدام أسلحة نووية قائلًا إن “روسيا سترتكب خطأ فادحًا للغاية. إذا استخدمت أسلحة نووية تكتيكية”، ونفى المسؤولون الروس أنهم يخططون لاستخدام أسلحة نووية.