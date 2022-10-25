فريد الديب.. وفاة المحامي المصري البارز الذي دافع عن مبارك والجاسوس عزام

توفي المحامي المصري فريد الديب صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وتصدر خبر وفاة الديب منصات التواصل ومحركات البحث في مصر. وكان الديب قد أصيب بمرض سرطان الدم منذ سنوات، وظل يعالج منه حتى تدهورت حالته وتوفي اليوم.

ونال الديب شهرة واسعة حين تولى الدفاع في العديد من القضايا الشائكة خلال مسيرته في مهنة المحاماة التي تجاوزت 50 عامًا والتي بدأت عام 1971.

المحامي المثير للجدل

وبحسب صحيفة أخبار اليوم (الحكومية)، فقد ذاع صيت الديب عندما تولى رئاسة فريق الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، التي عرفت بمحاكمة القرن.

ورغم حالة الغضب الشعبي من نظام مبارك بعد ثورة يناير 2011، فإن الديب تحدى الرأي العام في ذلك الوقت، وتولى الدفاع عن الرئيس مبارك ورموز نظامه.

إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ نتقدم بخالص العزاء و المواساة في وفاة الأستاذ فريد الديب سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان ؛لا ننسى وقفه الرجل مع الأسرة في وقتٍ انسحب فية الاخرون ، ربنا يرحمه . pic.twitter.com/nkhtQ6mmAv — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 25, 2022

كما شارك فريد الديب في الدفاع عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام أواخر القرن الماضي، الأمر الذي اعتبره بعض المحامين خيانة للوطن وتلويثا للسمعة النضالية لنقابة المحامين المصرية، وقد شهدت ساحة المحكمة في ذلك الوقت مشادات بين المحامين، تحولت إلى اشتباك بالأيدي.

ودافع فريد الديب عن الإسرائيلي عزام عزام، الذي طالبت إسرائيل بالإفراج عنه، فانضم الديب لصفها في الدفاع عن المتهم بالتجسس لصالح تل أبيب، في واقعة أثارت غضب المصريين في ذلك الوقت.

وكانت آخر القضايا التي نُسبت إلى الديب، مهمة الدفاع عن الشاب محمد عادل قاتل طالبة المنصور نيرة أشرف التي أثارت قضيتها موجة غضب عارمة في البلاد.

دافع عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام وعن الرئيس الراحل مبارك وعائلته.. لقطات من حياة المحامي الراحل #فريد_الديب صاحب "الأداء المسرحي والحضور الطاغي" في قاعة المحكمة pic.twitter.com/Cc53oF5wvc — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 25, 2022

ولد الديب بالعاصمة القاهرة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1943، والتحق بكلية الحقوق عام 1958 ثم تخرج فيها عام 1963. وقد عُين وكيلًا للنيابة العامة في جنوب القاهرة ثم وكيلًا للنيابة بالوايلي ثم شرق القاهرة.

وتولى الديب منصب القضاء ثم عُزل هو و127 قاضيًا وعضوًا في النيابة عام 1969 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الواقعة التي عرفت بـ”مذبحة القضاة”.

خبر وفاة فريد الديب، عبر المواقع التي تعتقد أنها ملمة بتاريخه، لم يتضمن أنه كان من الذين شملتهم مذبحة القضاة!

أدهشني ذلك عندما علمته لأول مرة قبل عشرين سنة وأنا أراجع ملفات هذه القضية..

كنت قد حاورت الديب عقب قبوله وكالة عزام عزام، ثم التقيت به — سليم عزوز (@selimazouz1) October 25, 2022