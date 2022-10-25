مصر.. القبض على أستاذة جامعية عذبت ابنها وكوته بالنار لإجباره على التسول

ألقت الشرطة المصرية القبض على أستاذة جامعية ضربت ابنها وألحقت به الأذى لدفعه إلى التسول واستعطاف الناس في الشوارع.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها في تويتر “تداول مقطع فيديو يظهر خلاله بعض الأشخاص حال حديثهم عن أم تتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته لإلحاق الأذى به وترفض علاجه ليتمكن من التسول واستعطاف المارة واستجدائهم”.

وأضاف البيان “بالفحص تبين ورود بلاغ لنجدة الطفل ضد والدته لتعديها عليه وتعذيبه وتحريضه على التسول”.

تداول مقطع فيديو يظهر خلاله بعض الأشخاص حال حديثهم عن أم تتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته لإلحاق الأذى به وترفض علاجه ليتمكن من التسول وإستعطاف المارة وإستجدائهم.

بالفحص تبين ورود بلاغ لنجدة الطفل ضد والدته لتعديها عليه وتعذيبه وتحريضه على التسول. pic.twitter.com/nT2kquxd9g — وزارة الداخلية (@moiegy) October 21, 2022

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن والدة الطفل كانت تعتدي عليه بقسوة وتعذبه كيًّا بالنار لإجباره على ارتداء ملابس ممزقة والتسول في الشوارع، ومنحها حصيلة ما يجمعه من التسول يوميًّا.

وكشف الطفل لسلطات الأمن عن آثار التعذيب على جسده والملابس الممزقة التي كانت تجبره أمه على ارتدائها.

وطالبت النيابة المصرية السلطات الأمنية بتكثيف تحرياتها عن الحادثة للوقوف على ملابساتها، وتحفظت على الطفل لاتخاذ قرار بشأنه، سواء بإيداعه دار رعاية للأطفال، أو وضعه تحت وصاية أحد أقربائه.

وخلال الأيام الماضية، وقع في مصر أكثر من حادثة عنف، اعتدى خلالها آباء على أبنائهم، ووصلت القسوة في التأديب ببعضهم إلى حد القتل.

فقبل أسابيع، وقعت جريمة قتل لطفلة عمرها 3 سنوات على يد والدها في حي الوراق بمحافظة الجيزة، حيث اعترف أمام النيابة بأنه اعتاد على ضربها بسلك كهربائي.

وأشارت صحف محلية إلى واقعة أخرى مشابهة شهدتها محافظة الإسكندرية، حيث قتل أب ابنته الصغرى (14 عامًا) وخنقها بـ”إيشارب” وهرب، إلا أن أجهزة الأمن ألقت عليه القبض.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر العديد عن غضبهم من الاعتداءات المتكررة، معربين عن استغرابهم وصدمتهم مما يفعله الأهالي بأولادهم.

أقدمت أستاذة جامعية مصرية على ارتكاب جريمة بشعة في حق طفلها، حيث عذبته بالنار لإجباره على التسول . — اسحاق علاءالدين (@ishaqsleman) October 24, 2022