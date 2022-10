ضرب وطرد وتدخّل أمني.. أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم (فيديو)

وقع العديد من المواجهات المثيرة للجدل خلال تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم، إذ شهدت بعض المباريات أعمال عنف أجبرت قوات الأمن على التدخل أحيانا لفض الاشتباكات.

كانت أولى تلك المواجهات خلال النسخة الثانية من كأس العالم التي استضافتها إيطاليا عام 1934، وشهدت توترا كبيرا خلال المباراة الحاسمة للتأهل إلى الدور نصف النهائي بين البلد المضيف وإسبانيا.

وبينما تمكن المنتخب الإسباني من السيطرة على مجريات المباراة، غيّرت قرارات الحكم البلجيكي لويس بايريت مسار المواجهة، بعد تغاضيه عن طرد أي لاعب إيطالي لا سيما لاعب الوسط لويسيتو مونتي.

وسجّل جيوفاني فيراري هدف التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بطريقة غير شرعية، بعدما ضرب زميله أنجيلو شيافيو الحارس الإسباني زامورا “بالكوع”، ثم ارتمى فوقه مقيدا حركته مما تسبب في كسر اثنين من ضلوعه، وبعدها وصلت الكرة أمام فيراري على بعد سنتيمترات قليلة من خط المرمى.

وخلال المباراة، تعرّض 6 من لاعبي المنتخب الإسباني لإصابات متفاوتة نتيجة الخشونة الإيطالية المفرطة، من بينهم الحارس زامورا الذي تصدى لخمس كرات صعبة خلال الشوط الثاني والوقتين الإضافيين.

وقعت مواجهة قوية بين البرازيل وتشيكوسلوفاكيا خلال النسخة الثالثة من المونديال التي استضافتها فرنسا، وتزامنت المباراة مع افتتاح ملعب بارك دو ليسكور في مدينة بوردو جنوب غربي فرنسا.

On this day in 1938, the infamous Battle of Bordeaux, the World Cup QF between Brazil and Czechoslovakia, took place. A 1-01 draw. In the other QFs, Italy beat France 3-1 (58,000 crowd), Sweden trounced Cuba 8-0 and Hungary beat Switzerland 2-0. pic.twitter.com/Q5rrW4lyda

وبسبب بُعد الملعب، قطع الفريقان مسافات طويلة بالقطار، مما تسبب في إرهاق الفريقين.

وسعى منتخب البرازيل إلى التأهل للمرة الأولى للدور نصف النهائي.

وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء، أبرزها طرد البرازيلي زيزي بروكوبيو في الدقيقة 12، بعدما تسبب تعامله العنيف في كسر كاحل اللاعب نيجيدلي الذي تحامل على إصابته ورفض الخروج حتى تمكن من تسجيل هدف في الدقيقة 65 لينهار بعدها ويُنقل إلى المستشفى.

وشارك الحارس التشيكي بلانيكا في معظم الشوطين الإضافيين وهو مصاب بخلع عظمة الترقوة بالكتف الأيمن بعد اصطدامه بشكل مزدوج مع زميله نيجيدلي والبرازيلي بيراشيو.

وأصيب أيضا اللاعب كوستاليك بجرح في بطنه، كما تعرّض البرازيلي ليونيداس لإصابات عديدة أجبرته على عدم إكمال المباراة.

وأدّت تلك المباراة العنيفة إلى نقل جميع المصابين للمستشفى بعد نهاية المباراة باستثناء البرازيلي والتر حيث كان اللاعب الوحيد الذي لم يصَب بأي كسور أو رضوض أو كدمات.

يشار إلى أن أحداث شغب وقعت عقب انتهاء المباراة بين اللاعبين، مما أجبر أفراد الأمن على التدخل لتهدئة الوضع وإصدار قرار بمنع لاعبي الاحتياط من الجلوس خلف خطوط الملعب.

صُنفت هذه المباراة بأنها الأعنف في تلك النسخة، ولُقبت باسم “معركة برن” في إشارة إلى العاصمة السويسرية.

احتسب الحكم خلال المباراة 42 خطأ، نصفها تدخلات عنيفة بجانب ركلتي جزاء و4 تحذيرات و3 حالات طرد.

بدأت المباراة بهجوم ضاغط من المنتخب المجري مسجلا الهدف الأول في الدقيقة الرابعة ثم هدفا آخر في الدقيقة السابعة، في حين سجّل منتخب البرازيل هدفا واحدا في الدقيقة 18 بضربة جزاء.

وعقب 15 دقيقة من بداية الشوط الثاني، واعتراضا على ضربة جزاء سجّلها المنتخب المجري، اعتدى البرازيلي باور على المجري بوجيك الذي غادر للعلاج.

بيد أنه ما إن عاد في الدقيقة 71 حتى تعامل معه البرازيلي نيلتون سانتوس بعنف وتبادلا الركل واللكمات.

وبينما حاول الحكم إنهاء المواجهة، رفض اللاعبان المصافحة، فقرر طردهما معا.

وفي واقعة أخرى، ركل البرازيلي هامبرتو ساق خصمه جيولا لوران في الدقيقة 79، ولم يمنع ركوع اللاعب البرازيلي أمام الحكم متوسلا من طرده.

يشار إلى أن بعض المشجعين حاولوا اقتحام أرضية الملعب لمتابعة الاشتباكات.

The 1954 FIFA World Cup quarter-final match was nicknamed "The Battle of Berne." It was contested between Hungary and Brazil on 27 June 1954 at the Wankdorf Stadium in Berne, Switzerland.

Both teams were known for their attacking play and prior to the game, Brazil had scored six pic.twitter.com/H2W3aS1huY

— Best Choice Sports (@BCSports5) October 1, 2022