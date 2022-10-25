“تحدّث إلى بوتين”.. متظاهر غاضب يطالب المستشار الألماني بخفض أسعار الشاورما (فيديو)

طالب مواطن ألماني -غاضب من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع في بلاده- المستشار أولاف شولتس بخفض أسعار(الشاورما) في البلاد، بعد أن شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

ورصد فيديو نقلته قناة (تي آر تي) التركية قيام شخص بالصياح محاولا إيصال صوته إلى المستشار الألماني، بينما كان يشارك في تظاهرة بالتزامن مع زيارة يجريها شولتس لمدينة ميونيخ جنوبي البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

“Talk to Putin; I want to pay 4 euros for a doner kebab.” A protester called on Olaf Scholz to address rising prices and living costs in Germany during the German Chancellor’s visit to Munich pic.twitter.com/HM9K4qpc3W — TRT World (@trtworld) October 24, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل واسع، إذ اشتكى فيه المحتج الغاضب من أنه يدفع نحو 8 يوروهات مقابل وجبة واحدة من الشاورما.

وقال مرددا تلك العبارة مرات عدة “أدفع 8 يوروهات مقابل الحصول على الدونر (اسم يُطلق على شطيرة الشاورما أو وجبتها في المطبخ التركي).

A protest was held against chancellor Olaf Sholz in Germany as the country struggles with energy crisis and a shortage of food mainly due to the ongoing war in Ukraine. A German citizen was heard shouting to Scholz: "Talk to Putin; I want to pay 4 euros for a doner kebab." pic.twitter.com/lEcRN3kGlk — ANews (@anews) October 24, 2022

وأضاف المتظاهر موجها حديثه مباشرة إلى شولتس “تحدّث إلى بوتين (الرئيس الروسي)، أود أن أدفع 4 يوروهات فقط مقابل الشاورما من فضلك”، في إشارة منه إلى ضرورة حل مشكلات ارتفاع تكلفة إمدادات الطاقة التي انعكست على أسعار السلع والخدمات.

من جانبه، لم يُعلق شولتس على طلب المتظاهر لكن ظهرت على وجهه ابتسامة واضحة، قبل ركوب سيارته ورحيله محاطا بالعديد من الحراس الشخصيين.

ويُعَد الدونر كباب أو الشاورما طبقا تقليديا مصنوعا من اللحوم، وهو أحد أشهر الوجبات السريعة في ألمانيا.

وتواجه ألمانيا أكبر أزمة طاقة على الإطلاق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير/شباط الماضي، والتي أدت إلى انقطاع إمدادات النفط والغاز الروسية ودفعت الأسعار إلى مستويات قياسية.

"8 euros for a doner. I pay 8 euros for a doner! Talk to Putin so that the doner costs 4 euros again! Please!" voters shout at #Scholz;#Germany pic.twitter.com/FoaoIfyS08 — Venkatesh Ragupathi (@venkatesh_Ragu) October 25, 2022

وكانت 6 مدن ألمانية قد شهدت، السبت الماضي، تجمّع أعداد من المتظاهرين للمطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية وخطط الاستدامة، في خضم أزمة التضخم التي تشهدها البلاد.

وقبل أيام، انتقد المستشار الألماني الرئيس الروسي خلال حديثه أمام البرلمان (البوندستاغ).

وقال “بوتين كان يأمل ابتزازنا بإغلاق صنبور الغاز، لكنه أخطأ في الحسابات”، مؤكدا تأمين إمدادات بديلة من الغاز من دول أوربية والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وذكر شولتس في تصريحات أخرى أن بوتين “يستخدم الطاقة والجوع سلاحَين”.