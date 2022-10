“تحدّث إلى بوتين”.. متظاهر غاضب يطالب المستشار الألماني بخفض أسعار الشاورما (فيديو)

طالب مواطن ألماني -غاضب من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع في بلاده- المستشار أولاف شولتس بخفض أسعار(الشاورما) في البلاد، بعد أن شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

ورصد فيديو نقلته قناة (تي آر تي) التركية قيام شخص بالصياح محاولا إيصال صوته إلى المستشار الألماني، بينما كان يشارك في تظاهرة بالتزامن مع زيارة يجريها شولتس لمدينة ميونيخ جنوبي البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل واسع، إذ اشتكى فيه المحتج الغاضب من أنه يدفع نحو 8 يوروهات مقابل وجبة واحدة من الشاورما.

وقال مرددا تلك العبارة مرات عدة “أدفع 8 يوروهات مقابل الحصول على الدونر (اسم يُطلق على شطيرة الشاورما أو وجبتها في المطبخ التركي).

