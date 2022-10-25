إصابة مستوطن إسرائيلي طعنا في الضفة الغربية وجيش الاحتلال يبحث عن المُنفذ (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إصابة مستوطن إثر عملية طعن في قرية الفندق على طريق نابلس-قلقيلية بالضفة الغربية، وتمكن مُنفذها من الفرار.

وقال جيش الاحتلال إن مُنفذ عملية الطعن “انسحب من المكان”، وإنه يجرى الآن عملية تمشيط بحثا عنه.

عاجل | الجيش الإسرائيلي: إصابة مستوطن في عملية طعن قرب قرية الفندق على طريق نابلس – قلقيلية والمنفذ لاذ بالفرار — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) October 25, 2022

وأوضحت الطواقم الطبية التابعة للاحتلال أن إصابة المستوطن “تتراوح بين طفيفة ومتوسطة”.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، قدّمت الطواقم الطبية علاجا أوليا للمصاب ثم نقلته إلى المستشفى.

عاجل| رسمياً.. جيش الاحتلال يعلن عن إصابة مستوطن طعناً في قرية الفندق شرق قلقيلية، وانسحاب المنفذ من المكان. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 25, 2022

بدورها، أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، في وقت سابق اليوم، إلى اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاه الشبان، دون وقوع إصابات.

وجاء ذلك في أعقاب استشهاد 5 فلسطينيين، فجر الثلاثاء، بينهم وديع الحَوَح أحد أبرز قادة مجموعة (عرين الأسود) جراء عملية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس المحاصَرة منذ نحو أسبوعين والمغلقة مداخلها بسواتر ترابية.

كما أسفرت العملية الإسرائيلية عن إصابة 20 على الأقل بالرصاص الحي بينهم 3 في حالة خطرة.

وفرض الاحتلال حصاره المشدد على نابلس شمالي الضفة الغربية عقب مقتل أحد جنوده، الأسبوع الماضي، في عملية لمجموعة عرين الأسود.

وكانت (عرين الأسود) قد ظهرت علنا في عرض عسكري مطلع سبتمبر/أيلول الماضي في البلدة القديمة بنابلس، وينتمي أفرادها إلى مختلف الفصائل الفلسطينية.