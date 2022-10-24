هل تريد نوما أفضل؟ العِلم يُهديك نصيحة ثمينة

يعاني الكثيرون من أجل الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد، فقلة النوم لا تجعلنا نشعر بالتعب في اليوم التالي فحسب وإنما لها تأثير سلبي على جوانب أخرى من صحتنا بحسب خبراء.

الكثير من النصائح تقال في هذا الصدد مثل أخذ حمام ساخن في المساء والتخلص من الهواتف قبل ساعتين من النوم وغيرها، لكن إحدى النصائح الأكثر شيوعًا للحصول على نوم جيد ليلاً هي ممارسة الرياضة بانتظام، وهي في الواقع نصيحة جيدة جدًا وفقًا للأبحاث.

واستنتجت عدة أبحاث حول جودة النوم ومدته وعلاقة ذلك بممارسة الرياضة، أن التمرينات الرياضية قصيرة المدى والمنتظمة يمكن أن تؤدي إلى نوم أفضل، وفق موقع (ساينس ألرت) العلمي.

Want Better Sleep? This One Piece of Advice Seems to Work For Almost Everybody https://t.co/qlCo6J9AUo — ScienceAlert (@ScienceAlert) October 24, 2022

كما تظهر الأبحاث أيضًا أنواع التمارين التي يمكن أن تساعد في تحسين النوم، وثبت أن التمارين المنتظمة مثل المشي السريع (ولو لنصف ساعة فقط) أو الجري أو ركوب الدراجات تساعد على النوم بشكل أسرع والاستيقاظ بشكل أقل أثناء الليل والشعور بمزيد من الراحة في صباح اليوم التالي.

أما تمارين المقاومة (مثل رفع الأثقال) فإنها ذات تأثير أقل على النوم، ولكن عدد قليل من الدراسات الأخرى تظهر أن تمارين المقاومة قد تكون أيضًا قادرة على تحسين النوم.

إذ وجدت هذه الدراسات أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين المقاومة بانتظام (حوالي ثلاث جلسات في الأسبوع) يتمتعون بنوعية نوم ذاتية أفضل.

وقد تساعد تمارين المقاومة المنتظمة أيضًا الأشخاص الذين يعانون من الأرق على النوم بشكل أسرع وزيادة كفاءة نومهم، ومع ذلك، لا يزال هناك القليل من البحث في هذا المجال.

والخبر السار هو أن فوائد التمارين الرياضية للنوم تبدو مفيدة للجميع بغض النظر عن العمر أو ما إذا كنت تعاني من اضطرابات نوم معينة (مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم).

ارتباط الرياضة بالنوم الجيد

في المساء يطلق الجسم هرمونًا يسمى (الميلاتونين) يساعدنا على الشعور بالتعب، وممارسة الرياضة أثناء النهار تؤدي إلى إفراز مبكر للميلاتونين في المساء، وربما يكون هذا هو سبب نوم الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل أسرع.

كما أن التمارين الرياضية ترفع درجة حرارة الجسم الأساسية، ولكن عندما ينتهي التمرين، تبدأ درجة حرارة الجسم الأساسية في العودة إلى وضعها الطبيعي، ويساعد انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية أيضًا على النوم، وفقًا للدراسات.

وقد تؤدي التمارين أيضًا إلى نوم أفضل بسبب آثارها الإيجابية على الحالة المزاجية والصحة العقلية فممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقلل من أعراض القلق والاكتئاب.