هل تريد نوما أفضل؟ العِلم يُهديك نصيحة ثمينة

يعاني الكثيرون من أجل الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد، فقلة النوم لا تجعلنا نشعر بالتعب في اليوم التالي فحسب وإنما لها تأثير سلبي على جوانب أخرى من صحتنا بحسب خبراء.

الكثير من النصائح تقال في هذا الصدد مثل أخذ حمام ساخن في المساء والتخلص من الهواتف قبل ساعتين من النوم وغيرها، لكن إحدى النصائح الأكثر شيوعًا للحصول على نوم جيد ليلاً هي ممارسة الرياضة بانتظام، وهي في الواقع نصيحة جيدة جدًا وفقًا للأبحاث.

واستنتجت عدة أبحاث حول جودة النوم ومدته وعلاقة ذلك بممارسة الرياضة، أن التمرينات الرياضية قصيرة المدى والمنتظمة يمكن أن تؤدي إلى نوم أفضل، وفق موقع (ساينس ألرت) العلمي.

Want Better Sleep? This One Piece of Advice Seems to Work For Almost Everybody https://t.co/qlCo6J9AUo

